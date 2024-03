Wozniacki se machuca, desiste e Swiatek vai à semifinal em Indian Wells pela 3ª vez seguida

A polonesa Iga Swiatek está pelo terceiro ano seguido nas semifinais do WTA 1000 de Indian Wells. Após um primeiro set duro contra Caroline Wozniacki, a líder do ranking viu um problema no dedo do pé direito antecipar o fim da partida com abandono da dinamarquesa. Avançou com 6/4 e 1/0. Em busca da final, a rival será a ucraniana Marta Kostyuk.

Em uma edição de Indian Wells com diversas surpresas para as principais favoritas, Wozniacki também queria aprontar diante da líder do ranking e foi logo abrindo 4 a 2. Teve vantagem para fazer 5 a 2 e bobeou, permitindo a devolução da quebra.

O jogo imponente da dinamarquesa por vezes tirou Swiatek do sério. A polonesa cometeu erros bobos e por diversos momentos apareceu reclamando de seus golpes. Com seu córner a todo momento pedindo calma, ela conseguiu se reinventar na partida ao buscar o 4 a 4.

Com golpes fortes e colocando a dinamarquesa para correr, Swiatek assumiu o comando da partida, fechando por 6 a 4 após o susto inicial. Após perder um primeiro set que teve nas mãos, Wozniacki precisou de atendimento médico no pé direito por causa de um problema no dedo que já a atrapalhava no decorrer do torneio.

As dores atrapalharam no jogo da dinamarquesa, que voltou com movimentos limitados e foi logo perdendo o serviço na abertura do segundo set. Sem suportar o problema, ela optou por desistir, sob aplausos do público e de Swiatek.

A rival da polonesa na terceira semifinal seguida em Indian Wells será a 31ª favorita, a ucraniana Marta Kostyuk, que passou bem pela russa Anastasia Potapova, parciais de 6/0 e 7/5.

JANNIK SINNER E TOMMY PAUL AVANÇAM

No masculino, o italiano Jannik Sinner teve uma grande apresentação diante do checo Jiri Lehecka para avançar às semifinais. Impondo golpes duros e fortes desde o início, o cabeça de chave 3 não teve trabalho para se garantir, com duplo 6/3.

Outro tenista a se garantir nas semifinais desta sexta-feira foi o surpreendente americano Tommy Paul, que somou grande vitória sobre o bom norueguês Casper Ruud (9º favorito), avançando com parciais de 6/2, 1/6 e 6/3. O tenista da casa fechou o jogo em game de sete minutos, após lobby para fora e vibrou bastante.