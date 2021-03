Wizards derrotam líder Jazz com show da dupla; LeBron comanda vitória dos Lakers

A dupla formada por Bradley Beal, atual cestinha da NBA, e Russell Westbrook comandou a vitória do Washington Wizards sobre o Utah Jazz, melhor time da temporada regular até o momento, por 131 a 122, em Washington, pela rodada de quinta-feira da liga. Ao todo, quatro jogadores das duas equipes passaram dos 30 pontos no duelo.

Pelos Wizards, Beal e Westbrook brilharam e acumularam 78 pontos, o que representou quase 60% da pontuação do time da casa. Com 35 pontos, 13 assistências e 15 rebotes, Westbrook registrou mais um “triple-double” (dois dígitos em três fundamentos) – o 14.º na temporada e o 158.º da carreira. Já Bradley fechou a partida com 43 pontos.

Pelo lado do Jazz, coube a Donovan Mitchell e Joe Ingles somarem 76 pontos (quase 62% de toda a equipe), porém insuficiente para frear a inspiração dos armadores dos Wizards. O primeiro registrou a sua melhor pontuação na temporada (42 pontos) e distribuiu seis assistências. E mesmo sem a presença de Mike Conley, Ingles também bateu seu recorde de pontos na temporada, com 34. O pivô francês Rudy Gobert anotou 10 pontos e pegou 13 rebotes.

Com o resultado, os Wizards voltam a vencer, mas se mantêm na 12.ª posição da Conferência Leste, com 15 vitórias e 25 derrotas. Mesmo com o revés, o Jazz segura a primeira colocação do Oeste e de toda a NBA, com uma campanha de 29-11.

Logo atrás do time de Salt Lake City está o Los Angeles Lakers, que recebeu o Charlotte Hornets, no ginásio Staples Center, em Los Angeles, e saiu vitorioso pelo placar de 116 a 105. Esta foi a quarta vitória consecutiva da equipe da Califórnia, que agora possui um jogo de vantagem em relação ao terceiro colocado no Oeste, o Phoenix Suns, com um recorde de 28-13.

LeBron James foi o grande destaque com 37 pontos, oito rebotes e seis assistências. O armador alemão Dennis Schroder marcou 22 pontos, além de quatro rebotes e sete assistências, e Kyle Kuzma saindo do banco de reservas para terminar a partida com 12 pontos, cinco rebotes e três assistências.

Pelos Hornets, LaMelo Ball foi o cestinha da equipe com 26 pontos, cinco rebotes e sete assistências. Terry Rozier anotou 20 pontos, cinco rebotes e três assistências. E Gordon Hayward quase conquistou um “triple-double” com sete pontos, nove rebotes e 10 assistências.

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Washington Wizards 131 x 122 Utah Jazz

Atlanta Hawks 116 x 93 Oklahoma City Thunder

New York Knicks 94 x 93 Orlando Magic

Phoenix Suns 119 x 123 Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers 101 x 93 New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers 116 x 105 Charlotte Hornets

