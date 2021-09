Willian pode reforçar o Corinthians, terça-feira, na Arena, diante do Juventude

Willian poderá reforçar o time do Corinthians, terça-feira, diante do Juventude, na Neo Química Arena, às 21h30, em duelo válido pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante está regularizado, pois seu nome apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF.

Apresentado na terça-feira como o novo camisa 10, o atleta, de 33 anos, que tem contrato até o fim de 2023, está bem fisicamente, pois estava participando dos treinos com o restante do elenco do Arsenal. Ele ainda vai ter pelo menos mais quatro atividades para fazer sua reestreia no time que o formou e no qual atuou pela última vez em 2007.

Nesta quinta-feira, o Corinthians apresentou mais uma contratação. Foi o lateral-direito João Pedro, de 24 anos, emprestado por uma temporada, até junho de 2022, pelo Porto, de Portugal. Ele recebeu a camisa 2 do diretor Roberto de Andrade e posou para fotos ao lado do presidente Duilio Monteiro Alves.

“Pela oportunidade que venho tendo, o tamanho do Corinthians… Isso já é uma grande oportunidade. Vestir essa camisa. No próximo ano, vamos ter muitos campeonatos, é quase impossível um jogador só fazer todos os jogos. Creio que terei chances de atuar”, disse o lateral, reserva imediato de Fagner.