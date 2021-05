Willian marca, Arsenal vence e rebaixa West Bromwich no Inglês

A queda na semifinal da Liga Europa parece não ter abalado o Arsenal. Três dias após ser eliminado pelo Villarreal, o time londrino derrotou o West Bromwich por 3 a 1, neste domingo, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. O meia brasileiro Willian anotou o terceiro gol dos anfitriões, no Emirates Stadium.

O resultado decretou o rebaixamento da equipe visitante. Na 19ª e penúltima posição da tabela, o West Bromwich estacionou nos 26 pontos e não conseguirá mais alcançar o Burnley, 17º colocado e dono de 36 pontos, nas últimas três rodadas do Inglês. O lanterna Sheffield United, com 17, já estava rebaixado.

O Arsenal, por sua vez, segue no meio da tabela. Com 52 pontos, ocupa o nono lugar, sem chances de brigar por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Porém, ainda sonhando com vaga na Liga Europa, competição que vem se acostumando a disputar nos últimos anos.

Claramente superior ao rival, neste domingo, o Arsenal controlou a partida com certa tranquilidade. Smith Rowe abriu o placar aos 29 minutos. Nicolas Pepe ampliou aos 35 e Willian, ex-Chelsea, sacramentou a vitória aos 45 do segundo tempo. Antes disso, o também brasileiro Matheus Pereira anotou o único gol dos visitantes, aos 22 da etapa final.

Também neste domingo, o Everton bateu o West Ham por 1 a 0, com gol de Dominic Calvert-Lewin, e ajudou o rival Liverpool na tabela. O West Ham briga com o outro time da cidade pela quarta vaga na Liga dos Campeões. Ao perder, estacionou nos 58 pontos, contra 57 do Liverpool, sexto colocado, porém com um jogo a menos na tabela. O Everton é o oitavo, com 55.

Pela mesma rodada, o Wolverhampton superou o Brighton por 2 a 1. Adama Traore e Morgan Gibbs-White anotaram os gols dos anfitriões, que assim como o Brighton não brigam por classificação aos torneios europeus e praticamente acabaram com o risco de rebaixamento.