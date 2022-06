Willian faz tratamento em dois períodos para reforçar Corinthians no sábado

O meia Willian intensificou nesta quinta-feira o tratamento em seu tornozelo direito para poder reforçar o Corinthians na partida de sábado, contra o Atlético-GO, no sábado, em Goiânia, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Um dos principais jogadores do time paulista, o meia fez tratamento em dois períodos. Nas redes sociais, ele até publicou fotos em que aparece recebendo procedimentos especiais no tornozelo direito enquanto está deitado numa maca. O Corinthians não divulgou estimativa para sua recuperação, mas ele ainda tem chances de entrar em campo no fim de semana.

Willian vem recebendo tratamento no local ao longo desta semana por conta das seguidas pancadas que sofreu no jogo contra o América-MG, na rodada passada. Ele chegou a deixar o gramado mais cedo em razão das dores no local. Ao fim da partida, o técnico Vítor Pereira reclamou publicamente das seguidas faltas no jogador.

O meio-campista também esteve no noticiário nesta semana ao denunciar ameaças que vinha recebendo pelas redes sociais. Na quarta, ele chegou a registrar um boletim de ocorrência na polícia. E, nesta quinta, um suspeito pela ameaça foi detido pela Polícia Civil. Willian não comentou sobre a detenção.

MAIS PROBLEMAS FÍSICOS

Willian não é a única preocupação da comissão técnica corintiana. Assim como o meia, o lateral-direito Fagner e o atacante Jô fizeram uma atividade especial no gramado sob a supervisão dos fisioterapeutas do clube. O zagueiro João Vitor não saiu da parte interna do CT, ainda tratando uma entorse no tornozelo direito.

Fagner se recupera do mesmo problema físico e é o jogador com mais chances de estar no jogo de sábado, até mesmo como titular. Jô trata um trauma na perna esquerda e não tem previsão certa para voltar aos jogos.