Esporte Willian, do Corinthians, diz que ainda sente dores no ombro: ‘Não está 100%’

Buscando se aproximar do líder Palmeiras, o Corinthians terá um jogo de seis pontos neste domingo, quando enfrenta o Atlético-MG, no Mineirão, em Belo Horizonte. E pode ter o meia Willian de volta ao time titular. O experiente jogador, contudo, avisa que ainda sente dores no ombro direito.

“Estou a cada dia melhor. O ombro não está 100%, mas estou fazendo um trabalho de fortalecimento, mas era ficar 100% o mais rápido possível”, disse o meia, neste sábado, sem indicar se será titular ou começará a partida no banco de reservas.

Willian projetou um duelo complicado neste domingo, mas mostrou confiança no elenco liderado pelo técnico Vítor Pereira. “Jogo difícil, mas o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil. O Atlético é uma equipe qualificada, é muito forte quando joga em casa. Somos Corinthians, independente do lugar que jogamos, sempre entramos para buscar a vitória, claro, respeitando o adversário, porém, sabemos do nosso potencial”, comentou.

Com ou sem Willian, o fato é que o Corinthians terá um reforço de peso para o duelo. O treinador poderá contar com o zagueiro Balbuena, bicampeão paulista e campeão brasileiro pelo clube. Com 136 jogos com a camisa alvinegra, ele retorna após passagens por West Ham e Dínamo de Moscou. O nome do atleta já foi publicado no BID e a expectativa é que fique no banco de reservas, podendo ser aproveitado no decorrer da partida.

O próprio Vítor Pereira será novidade no banco de reservas após cumprir dois jogos de suspensão. No treino deste domingo, organizou um treinamento de posse de bola em espaço reduzido. Houve atividades de finalizações e também bolas paradas. Após o treino, alguns jogadores realizaram complementos com a comissão técnica, como cobranças de pênaltis.

Para a partida, Vítor Pereira não terá Rafael Ramos, suspenso, mas contará com Fagner, que está recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Já Fábio Santos retorna após ser preservado na vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba. Renato Augusto, com uma lesão na panturrilha, continua vetado pelo departamento médico.

A expectativa é que o Corinthians entre em campo neste domingo com: Cássio; Fagner, Gil (Balbuena), Raul Gustavo e Fábio Santos; Cantillo, Maycon e Du Queiroz; Willian, Róger Guedes e Yuri Alberto.

O Corinthians tem 32 pontos, sendo 11 como visitante, a oitava melhor campanha fora de casa. Como o Atlético-MG tem 32, o duelo é direto pela vice-liderança, já que o Palmeiras tem 36.