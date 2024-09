Willian Bigode faz dois e Santos ganha do São Bernardo no CT Rei Pelé: 'Jogo-treino proveitoso' - O Liberal

Esporte Willian Bigode faz dois e Santos ganha do São Bernardo no CT Rei Pelé: ‘Jogo-treino proveitoso’

O técnico Fábio Carille prometeu uma semana intensa de treinamentos no Santos após quatro tropeços seguidos na Série B, o último ao ceder o 2 a 2 para a Ponte Preta com um a mais em campo e depois de abrir 2 a 0, e a perda da liderança. Nesta terça-feira, dia de trabalho em dois períodos, o time fez um amistoso com o São Bernardo FC e venceu por 3 a 1, com dois gols de Willian Bigode.

A composição do setor ofensivo vem sendo a dor de cabeça do treinador nos últimos jogos. Ela já chegou a utilizar quatro peças no setor, como no empate por 1 a 1 com o Guarani, e não obteve resultado. Furch, o próprio Willian Bigode a até o jovem Weslley Patati já apareceram como centroavante.

Disposto a observar suas peças de reposição, Carille mandou a campo diante do São Bernardo, nos dois tempos de 30 minutos, a escalação alternativa, com Diógenes (Renan); Rodrigo Ferreira, Alison, Alex (Vinícius Balieiro) e Souza; Sandry, Patrick e Billy Arce; Serginho, Pedrinho e Willian Bigode.

Em busca de recuperar seu espaço, Bigode se destacou, anotando duas vezes. Pedrinho, também querendo chance no time de cima, fechou o placar. O jogo-treino foi realizado no CT Rei Pelé, na parte da manhã, enquanto o restante do elenco fez treino técnico e físico.

“Acredito que foi um jogo-treino muito proveitoso, um trabalho que nos dá uma carga parecida com o jogo. Isso deixa todo mundo bem fisicamente, todo mundo preparado com esse ritmo, com a gente levando muito a sério, com um empenho, com uma dedicação muito grande”, afirmou Willian Bigode. “Então não tenho dúvida que isso vai ser bom para todo mundo, para que possamos no sábado estar preparados para fazer um grande jogo e vencer”, completou, já de olho na visita ao Brusque.