Williams confirma saída de Nicholas Latifi no fim da atual temporada da Fórmula 1

A Williams confirmou nesta sexta-feira que o piloto Nicholas Latifi não vai seguir com a equipe britânica para a temporada 2023 da Fórmula 1. O canadense deixará o time ao fim do seu contrato, em dezembro deste ano. A Williams não anunciou quem será o substituto de Latifi.

A decisão confirma as expectativas sobre o futuro de Latifi, considerado um dos pilotos mais irregulares do circuito nos últimos anos. O canadense é famoso pelos erros e ficou marcado por ter sido o pivô da decisão do campeonato do ano passado, quando bateu sozinho, forçou a entrada do safety car e acabou facilitando a vitória e o título de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton.

A situação de Latifi se tornou insustentável nesta temporada diante dos resultados muito abaixo do esperado. Ainda sem somar pontos no campeonato, ele viu o holandês Nyck De Vries terminar em nono lugar no GP da Itália, há duas semanas, somando dois pontos logo em sua estreia pela Williams. De Vries substituiu de última hora Alexander Albon, o outro titular do time.

O piloto da Holanda é um dos candidatos a assumir o lugar do canadense na equipe britânica para 2023. Albon está confirmado como um dos integrantes da dupla de pilotos do time para a próxima temporada.

Latifi disputa sua terceira temporada na F-1, todas pela Williams. Seu melhor resultado foi o sétimo lugar obtido no GP da Hungria do ano passado. No total, ele soma 55 corridas e apenas sete pontos somados em quase três anos na categoria.

“Embora não tenhamos alcançado os resultados juntos, tínhamos essa expectativa. Mesmo assim, foi uma jornada fantástica. Conseguir os meus primeiros pontos na Hungria, no ano passado, foi um momento que jamais vou esquecer”, comentou o piloto canadense. “Vou seguir para o próximo capítulo da minha vida com memórias especiais do tempo que fiquei com a equipe.”