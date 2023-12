Williams anuncia permanência de Sargeant e grid da Fórmula 1 para 2024 não terá brasileiros

A temporada 2024 da Fórmula 1 terá somente uma mudança em relação aos pilotos que começaram a disputa de 2023: a entrada do australiano Daniel Ricciardo, que substituiu Nyck de Vries na AlphaTauri já no meio do ano. Nesta sexta-feira, a Williams confirmou a manutenção de Logan Sargeant na escuderia, acabando com as chances de o brasileiro Felipe Drugovich, piloto de testes da Aston Martin, aparecer no grid.

Mesmo com alguns incidentes em sua primeira temporada na Fórmula 1, o jovem piloto americano de somente 22 anos ganhou um voto de confiança e continuará a parceria com o inglês Alex Albon. “Sargeant demonstrou a velocidade fundamental necessária para um desempenho ao mais alto nível, construindo sobre estes fundamentos corrida após corrida”, anunciou a Williams.

O piloto, que disputou a Fórmula 2 com Felipe Drugovich em 2022, ficando atrás do brasileiro na classificação final, celebrou a renovação. “Estou emocionado por continuar com a Williams Racing na temporada de 2024. Tem sido uma jornada incrível com a equipe até agora e estou grato pela oportunidade de continuar a me desenvolver como piloto dentro de um grupo tão talentoso e dedicado”, disse.

“Temos planos entusiasmantes para o futuro e mal posso esperar para contribuir para o sucesso da equipe no próximo ano”, prosseguiu Sargeant, que somou somente um ponto pela equipe em sua estreia. Como o companheiro Albon fez 27, a escuderia inglesa terminou na 7ª colocação no Mundial de Construtores.

James Vowles, chefe da equipe Williams, explicou os motivos de levarem a escuderia a renovar com o americano. “Estou satisfeito por continuar nossa jornada com Logan na temporada de 2024. Ele demonstrou imensa habilidade sob a pressão do cenário mundial, o que o torna uma escolha perfeita para nossa equipe.”

Vowles ainda transmitiu confiança ao jovem piloto, acreditando em crescimento nesta segunda temporada de Fórmula 1. “Temos grande confiança nas suas capacidades e acreditamos que juntos podemos alcançar um sucesso ainda maior na próxima temporada”, completou.