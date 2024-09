William Gomes treina na vaga de Luciano e deve ser titular do São Paulo diante do Botafogo - O Liberal

Esporte William Gomes treina na vaga de Luciano e deve ser titular do São Paulo diante do Botafogo

O São Paulo finalizou nesta terça-feira a preparação para a partida das quartas de final da Copa Libertadores e viajou para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira, às 21h30, no Engenhão, com possibilidade de mudança no ataque.

Além de ajustes táticos e atividades em campo reduzido e de bolas paradas, o técnico Luis Zubeldía fez testes na equipe titular. O comandante deve promover a entrada do jovem William Gomes no lugar de Luciano.

Autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, no Mineirão, o jovem atacante de 18 anos agradou e foi testado na linha ofensiva são-paulina, pela esquerda, ao lado de Wellington Rato, Lucas Moura e Calleri.

Assim, o experiente Luciano, que tem sido criticado por suas atuações recentes, perde espaço e pode virar opção no banco de reservas. Alisson, Pablo Maia, Patryck, Ferreira, Liziero e Rodrigo Nestor se recuperam de lesões e desfalcam o São Paulo no Rio. Por outro lado, não há ausências por suspensão.

Eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético-MG e quinto colocado no Brasileiro, com 44 pontos em 26 partidas, nove atrás do próprio Botafogo, que lidera a competição, o time comandado por Zubeldía vê na Libertadores sua melhor chance para levantar a taça nesta reta final de temporada.