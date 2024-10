William Bigode celebra chance como titular no Santos: ‘Time focado para manter a liderança’

Novamente alçado à condição de titular após um intervalo de nove partidas, Willian Bigode foi decisivo na vitória sobre Mirassol ao balançar a rede no triunfo de 3 a 2, em jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado, que colocou o Santos na liderança, foi comemorado pelo atacante.

“Sabíamos da dificuldade que seria enfrentar o Mirassol. Fico feliz não somente por ter feito o gol, mas pela vitória, pela partida que nós fizemos e por voltar à liderança. É sempre bom dedicar essa vitória para o nosso torcedor”, afirmou o camisa 27.

O Santos realizou na manhã desta terça-feira o último trabalho antes de enfrentar a Chapecoense na Arena Condá. O técnico Fábio Carille tem o jogador à disposição para o duelo com os catarinenses.

Um dos nomes mais experientes do elenco, Willian foi decisivo no confronto do primeiro turno entre as duas equipes. Foi dele o único gol do jogo na vitória de 1 a 0 na Vila Belmiro.

“A gente vinha de um momento difícil na competição, com uma sequência ruim de derrotas. O time precisava voltar a vencer e a partida era na Vila (Belmiro). Então é bom lembrar desse gol e dessa vitória para seguirmos nessa pegada”, afirmou o jogador de 37 anos.

Com 56 pontos, o Santos busca agora uma regularidade nesta reta final de Série B para garantir uma classificação sem sustos. A equipe busca um resultado positivo em Chapecó para seguir isolado na ponta da tabela.