Weverton pede foco ao Palmeiras e prevê jogo difícil diante do Vasco: ‘Temos de nos impor’

Um dos destaques do triunfo palmeirense sobre o Criciúma, na última rodada do Campeonato Brasileiro, Weverton pediu foco aos companheiros nesta retomada da competição. Diante do Vasco, rival desta quinta-feira, no Allianz, ele prevê uma partida complicada.

“Sabemos que o Vasco (goleado pelo Flamengo em seu último jogo no Nacional) é uma grande equipe e que vai fazer de tudo para sair da situação que está vivendo. Com o apoio do torcedor, no Allianz, temos de nos impor e colocar em prática nosso jogo agressivo, para a frente, em busca do gol”, afirmou o goleiro.

Goleiro Weverton, do Palmeiras – Foto: Cesar Greco / Ag. Palmeiras

O Palmeiras contabiliza 11 pontos e precisa vencer para não perder o contato com os primeiros colocados. Segundo Weverton, o pensamento tem de estar voltado para tudo o que o técnico Abel Ferreira aplicou neste período de treinamentos.

“Foi um período muito intenso de trabalho, de transpiração para que os ajustes necessários fossem feitos. Aprendi que cada jogo tem a sua história. E para conseguirmos nosso objetivo, precisamos ter um espírito competitivo”, comentou o goleiro.

Nesta quarta-feira, o Palmeiras deu sequência ao seu planejamento. Durante a movimentação, o treinador português deu ainda ênfase às jogadas de bola parada. Para encerrar a atividade, os atletas participaram de um animado recreativo.