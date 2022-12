West Ham anuncia a contratação do zagueiro Luizão, ex-São Paulo, até 2026

O West Ham, da Inglaterra, acertou a contratação do zagueiro Luizão. O anúncio foi feito neste domingo no site oficial do clube inglês. Revelado nas categorias de base do São Paulo, o jogador firmou vínculo até a metade do ano de 2026 e vai ser companheiro do meia Lucas Paquetá, que esteve na Copa do Mundo do Catar com a seleção brasileira.

De acordo com o site oficial do clube inglês, o novo reforço se apresenta à nova equipe em 1º de janeiro para iniciar as atividades. No Campeonato Inglês, o West Ham está próximo da zona de rebaixamento, ocupa o 16º lugar e contabiliza 14 pontos.

As negociações entre clube e atleta já estavam previamente acertadas. O atleta tinha contrato com o clube do Morumbi tinha contrato até o fim de janeiro. Na transação, os dirigentes são-paulinos detém ainda 15% dos direitos sobre o defensor.

Luizão ganhou espaço no time de cima na reta final do Campeonato Brasileiro, quando passou a ser utilizado com mais frequência. A diretoria até manifestou interesse em renovar um novo contrato, mas diante do interesse dos ingleses, o atleta optou por apostar em uma transferência.