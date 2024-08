Wesley sofre lesão na coxa e Fla tem 6º desfalque para duelo com Bolívar na Libertadores

O Flamengo vai ter mais um desfalque para o jogo que decide a sua permanência na Libertadores diante do Bolívar, em La Paz, pelo confronto de volta das oitavas de final, na quinta-feira. O lateral-direito sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa direita e está fora do duelo.

A informação foi dada pelo clube nesta quarta-feira após o atleta ter realizado um exame de imagem. O jogador já iniciou tratamento intensivo. O uruguaio Varela deve ser o titular da posição.

Wesley é o sexto desfalque da equipe para o duelo de volta. O uruguaio Viña e o atacante Cebolinha, que se machucaram no clássico diante do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, não atuam mais este ano.

Gabigol e Pedro aumentam a relação. A dupla se machucou no confronto de ida das oitavas de final diante do Bolívar no Maracanã. No clássico do fim de semana, quando foi derrotado pelo Botafogo por 4 a 1, no Campeonato Brasileiro, Arrascaeta deixou o campo ainda no início do primeiro tempo.

O trio só terá condições de volta a atuar a partir de setembro. A tendência é que o ataque seja formado por Luís Araújo e Bruno Henrique com Carlinhos ficando como opção. No meio-campo, Lorran pode entrar na vaga de Arrascaceta.

Tite vai aproveitar o treino desta quarta-feira para definir a equipe que enfrenta os bolivianos. No compromisso de ida, o time carioca abriu uma vantagem de 2 a 0 e se garante nas quartas de final até mesmo com derrota por um gol.