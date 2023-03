Wesley, ex-Palmeiras, São Paulo e Santos, encerra carreira e anuncia nova fase

Volante com passagem em times como Santos, Palmeiras e São Paulo, Wesley anunciou o fim de seu ciclo nos gramados neste sábado, por meio de suas redes sociais. O atleta, de 35 anos, teve como último clube a Ponte Preta, no ano passado. Em sua nova fase, ele pretende atuar como gestor de carreira de atletas.

Na mensagem, o agora ex-jogador deu ao seu adeus um tom de agradecimento e disse estar realizado pela trajetória cumprida nos campos de futebol.

“Toda minha gratidão a todas as pessoas que fizeram parte da minha carreira. Todos tiveram um papel essencial em toda minha evolução profissional e pessoal. Quero agradecer a todas as equipes que confiaram em meu trabalho, aos torcedores, imprensa e minha família e amigos”, postou o jogador.

Revelado pelo Santos, onde venceu dois Paulistas (2007 e 2010) e ainda uma Copa do Brasil (2010), o Wesley logo ganhou visibilidade e acabou negociado com o Werder Bremen em 2010. Da Europa, ele voltou para a capital paulista, e teve o Palmeiras como destino. Mas a sua chegada ao time palmeirense foi marcada por um fato inusitado: a então diretoria fez um pedido de colaboração para a torcida, numa espécie de “vaquinha”, a fim de pagar a primeira parcela dos direitos federativos do atleta junto ao time alemão.

No Palmeiras, ele venceu a Copa do Brasil de 2012, mas sofreu com o rebaixamento ao final da temporada no Brasileiro. A redenção veio no ano seguinte, em 2013, com a conquista do acesso à elite do futebol nacional vencendo o Nacional da Série B.

Cumprida a missão de resgatar um gigante paulista para a Série A, Wesley pulou o muro e defendeu o São Paulo por três anos, ficando até 2017. Com duas convocações para a seleção brasileira, o jogador nos últimos anos rodou pelo Brasil e defendeu times como América-MG, Criciúma, Avaí e CRB até chegar na Ponte Preta, seu último clube.