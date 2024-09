Werder Bremen vence o Mainz e conquista a 1ª vitória no Campeonato Alemão - O Liberal

O Werder Bremen conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Alemão neste domingo ao derrotar o Mainz por 2 a 1, na Mewa Arena, pela terceira rodada, com um jogador a menos, já que Friedl foi expulso aos 15 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o invicto Werder Bremen ganhou cinco posições e pulou para o oitavo lugar, com cinco pontos. O líder é o Bayern de Munique, com nove e 100% de aproveitamento. O Mainz, por sua vez, caiu para o 15º lugar, com dois, ainda sem vencer.

A partida começou animada com ambas as equipes buscando o gol. Logo de cara, a arbitragem assinalou um pênalti a favor do Werder Bremen. Ducksch bateu no ângulo e abriu o placar. A resposta veio em um lindo chute de Amiri, que ficou no travessão.

O Mainz não desistiu e buscou o empate aos 27. Zetterer errou o chute e viu a bola sobrar limpa para Jae-Sung Lee, que completou para o gol. O Werder Bremen sentiu o gol e recuou com a clara intenção de levar a igualdade para o intervalo, e foi o que conseguiu.

No segundo tempo, o time visitante perdeu Fiedl, expulso, aos 15 minutos. Tudo levava a crer que o Mainz assumiria o protagonismo na partida, mas foi o Werder Bremen que se colocou à frente do marcador. Kohn recebeu dentro da área e fez 2 a 1.

Com um homem a mais, o Mainz foi com tudo para o ataque e encontrou um ferrolho na sua frente. O Werder Bremen se fechou, anulou os espaços do adversário e conseguiu desencantar na competição.

Ainda neste domingo, o Augsburg recebeu o St.Pauli e venceu por 3 a 1 na WWK Arena. Com isso, subiu para o 11º lugar, com 11 pontos. O seu rival ainda não pontuou neste seu retorno à elite do futebol alemão.