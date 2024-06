Wendell deixa de lado sondagens e foca em conquistar a Copa América com a seleção brasileira

Uma das apostas do técnico Dorival Júnior neste início de trabalho à frente da seleção brasileira, o lateral-esquerdo Wendell se mostrou focado em conquistar o título da Copa América. Em entrevista coletiva neste domingo, em Orlando, nos Estados Unidos, o jogador do Porto, de Portugal, frisou diversas vezes sobre a importância de levantar um troféu neste começo de novo ciclo da equipe.

“É importante a gente chegar preparado para disputar essa Copa América. Todos querem mostrar valor. É uma competição importante. Todos têm a mesma ambição. Vamos nos juntar para chegar na final e buscar esse título”, disse Wendell, que foi muito elogiando durante os primeiros amistosos da seleção de Dorival, diante de Inglaterra e Espanha.

“Toda a equipe foi muito bem nos amistosos com o Dorival. A comissão tem nos ajudado muito. Não foi só meu individual que sobressaiu, mas sim toda a equipe. Espero fazer uma grande Copa América, mas o mais importante é conquistarmos o nosso objetivo, o título, de preferência com todos jogando muito bem.”

Ele destacou ainda o peso da camisa da seleção, apesar dos últimos resultados frustrantes, principalmente em se tratando de Copa do Mundo. “A seleção brasileira pela história em si sempre entra para conquistar qualquer coisa. A gente sabe da dificuldade. O futebol evoluiu. Não é mais só a Argentina na América do Sul. Tivemos uma Data Fifa importante recentemente com a nova comissão. Vamos chegar na Copa América para fazer uma grande competição.”

Com 30 anos, Wendell tem contrato com o Porto até junho de 2025. Ele vem sendo cotado pela Juventus, que se despediu de Alex Sandro. O jogador também não descarta um retorno ao futebol brasileiro, mas despistou sobre o tema.

“Estou pensando na Copa América com a seleção brasileira. Especulação eu deixo com meus agentes. Espero sair daqui campeão. O extracampo vamos deixar para fora. Quero ganhar esse título e ajudar a seleção. Estou 110% focado aqui”, completou.

Por fim, falou sobre a disputa por posição com Guilherme Arana, que está de saída do Atlético-MG. “Arana tem muita qualidade. Quando você tem um concorrente muito forte, você precisa dar mais do que o normal. É uma concorrência sadia. Quem for jogar, que jogue para dar seu melhor e ajudar a seleção vencer”, finalizou.

O Brasil tem dois jogos preparatórios antes da Copa América. O primeiro é contra o México, no sábado, às 21h30, no estádio Kyle Field. No dia 12, desafia os Estados Unidos, no Camping World Stadium.