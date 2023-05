Wembanyama impressiona ao lado de Mbappé, mas não será o mais alto da história da NBA

Um vídeo viralizou nesta semana. Mbappé, craque do Paris Saint-Germain de 1,78m, foi acompanhar um jogo de Victor Wembanyama, de 2,21m. A diferença de altura entre os prodígios franceses gerou diversos comentários nas redes sociais. Mas o pivô que será escolhido pelo San Antonio Spurs na primeira posição do draft da NBA em 22 de junho será o jogador mais alto da liga? A resposta é não.

Antes da lista dos mais altos da história é necessário fazer um parênteses para explicar que existe uma divergência na altura de Wembanyama. No site da LNB Pro, da França, o jogador, que atua pelo Metropolitans 92, é listado com 2,21m. Segundo o jornalista Jonathan Givony, da ESPN, ele tinha 2,23m (descalço) na última medição oficial foi em dezembro.

Entre os jogadores da atual temporada da NBA, Wembanyama só fica atrás de Boban Marjanovic, que tem 2,24m e defendeu o Houston Rockets em 31 jogos. O francês empata com Kristaps Porzingis, do Washington Wizards, que também tem 2,21m.

CONFIRA OS JOGADORES MAIS ALTOS DA NBA:

GHEORGHE MURESAN (2,31m)

Nascido na Romênia, Gheorghe Muresan, de 2,31m, divide o posto com Manute Bol, entrou na NBA no draft de 1993, quando foi selecionado pelo Washington Bullets, atual Wizards. O pivô ficou por lá até 1998 e depois foi para o New Jersey Nets, hoje Brooklyn Nets, onde encerrou sua passagem pela liga em 2000. A melhor temporada foi em 1995-1996, quando ele foi eleito o jogador que mais evoluiu em relação ao ano anterior.

MANUTE BOL (2,31m)

O pivô sudanês também foi selecionado pelo Washington Bullets, só que no draft de 1985 e ficou dez temporadas na NBA. Ele defendeu Golden State Warriors (1988-1990), Philadelphia 76ers (1990-1993) e Miami Heat (1993), além claro dos Bullets. Manute Bol foi duas vezes líder de bloqueios (1986 e 1989). Nos Bullets, o jogador atuou ao lado de Muggsy Bogues, de 1,60 m, o jogador mais baixo da história da liga.

YAO MING (2,29m)

Escolha número 1 do draft de 2002, Yao Ming disputou oito temporadas pelo Houston Rockets. Foram 486 jogos no total pela NBA, com médias de 19 pontos e 9,2 rebotes. Além disso, por influência dos fãs chineses, ele foi eleito oito vezes para participar do All-Star Game. As lesões foram os principais empecilhos para uma carreira ainda mais longeva na liga.

SHAWN BRADLEY (2,29m)

Natural de Landstuhl, na Alemanha, Shawn Bradley disputou 14 temporadas na NBA (832 jogos no total). Escolhido pelo Philadelphia 76ers na segunda posição do draft de 1993, o pivô defendeu ainda New Jersey Nets, atual Brooklyn, e Dallas Mavericks. Ele também ficou conhecido pela participação em Space Jam, filme com Michael Jordan e os Looney Tunes.

TACKO FALL (2,29m)

Apesar de não ter sido escolhido no draft de 2019, Tacko Fall assinou com o Boston Celtics e fez sete partidas na temporada 2019-2020. Foram mais 20 jogos na temporada seguinte. O pivô senegalês ainda defendeu o Cleveland Cavaliers sem nunca ter conseguido se firmar na NBA.

SLAVKO VRANES (2,29m)

Três minutos. Esse foi o tempo que o pivô montenegrino passou em quadra pela NBA e, por isso, entra na lista dos mais altos. Vranes atuou pelo Portland Trail Blazers na temporada 2003-2004, quando tentou apenas um arremesso (e errou). A sua carreira foi toda construída na Europa.