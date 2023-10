Esporte Wembanyama estreia com derrota na NBA e é ofuscado por Doncic; Heat e Boston vencem

Maior aposta da NBA para a nova temporada, o francês Victor Wembanyama fez sua aguardada estreia na noite desta quarta-feira. Mas acabou sendo ofuscado pela grande performance do esloveno Luka Doncic na vitória do Dallas Mavericks sobre o San Antonio Spurs por 126 a 119, na casa dos Spurs. Em outros jogos da noite, Boston Celtics e Miami Heat estrearam com vitória na temporada regular.

Em San Antonio, todos os olhos estavam em Wembanyama. O jovem astro de 19 anos e 2,24 metros vinha sendo celebrado desde a escolha do Spurs no último Draft. Ele fez boas partidas na pré-temporada, mas não conseguiu brilhar em sua primeira partida oficial pela equipe texana.

Foram 15 pontos, cinco rebotes e duas assistências. Doncic ofuscou o francês com um “triple-double” de 33 pontos, 13 rebotes e 10 assistências. O esloveno foi ainda o cestinha da partida. E contou com o apoio de Kyrie Irving e seus 22 pontos. Também foram bem Grant Williams e Tim Hardaway Jr., ambos com 17 pontos, e Dereck Lively II, autor de um “double-double” de 16 pontos 10 rebotes.

Pelo lado dos anfitriões, Wembanyama foi apenas o quarto maior pontuador do time. Devin Vassell liderou com 23 pontos. Keldon Johnson contribuiu com 17 pontos, nove rebotes e sete assistências. E o reserva Tre Jones anotou 16 pontos.

“Como eu já disse antes, estamos aprendendo. Foi apenas o nosso primeiro jogo juntos na temporada regular. Vamos assistir ao vídeo do jogo e os técnicos e nós, jogadores, vamos fazer o que for possível para melhorar o time”, comentou Wembanyama.

CELTICS E HEAT VENCEM

Destaques da última temporada da NBA, o Boston Celtics e o Miami Heat estrearam com vitória no campeonato. Fora de casa, os Celtics superaram o New York Knicks por 108 a 104, iniciando uma campanha que tenta superar a da temporada passada, quando o time de Boston decepcionou nos playoffs.

Jayson Tatum e Kristaps Porzingis comandaram o triunfo dos Celtics, com 34 e 30 pontos, respectivamente. Tatum ainda anotou um “double-double” por alcançar 11 rebotes. Pelos Knicks, RJ Barrett e Immanuel Quickley marcaram 24 pontos cada.

Atual vice-campeão, o Heat bateu o Detroit Pistons por 103 a 102, diante de sua torcida. Bam Adebayo foi o destaque dos anfitriões, com 22 pontos e oito rebotes. Jimmy Butler obteve um “double-double”, com seus 19 pontos e 13 rebotes. Kevin Love também se destacou com dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 13 pontos e 10 rebotes. O cestinha da partida foi Cade Cunningham, autor de 30 pontos para os Pistons.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Indiana Pacers 143 x 120 Washington Wizards

Orlando Magic 116 x 86 Houston Rockets

Charlotte Hornets 116 x 110 Atlanta Hawks

New York Knicks 104 x 108 Boston Celtics

Toronto Raptors 97 x 94 Minnesota Timberwolves

Miami Heat 103 x 102 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 113 x 114 Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls 104 x 124 Oklahoma City Thunder

Memphis Grizzlies 104 x 111 New Orleans Pelicans

Utah Jazz 114 x 130 Sacramento Kings

San Antonio Spurs 119 x 126 Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers 123 x 111 Portland Trail Blazers

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers

Los Angeles Lakers x Phoenix Suns