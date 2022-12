Esporte Wellington Rato é atração no treino do São Paulo no CT da Barra Funda

Wellington Rato foi a atração do treino do São Paulo, neste domingo, no CT da Barra Funda. A equipe do técnico Rogério Ceni realizou o quinto dia consecutivo de atividades de pré-temporada.

Dividido em quatro grupos, o elenco são-paulino aprimorou a parte técnica, com trabalhos de enfrentamento, troca de passes, movimentação e finalização.

A parte física dos atletas também foi motivo de atenção da comissão técnica, que orientou o grupo em circuitos, alternando movimentos em alta e baixa velocidade e intensidade.

Antes de Wellington Rato, o São Paulo já havia confirmado dois reforços: o goleiro Rafael, ex-Cruzeiro, e o atacante Pedrinho, ex-Lokomotiv, da Rússia. Esses dois treinam com o elenco desde quarta-feira, data da reapresentação tricolor após as férias.

O São Paulo estreia no Campeonato Paulista diante do Ituano, no Morumbi. A data ainda não está definida poderá ser no dia 14 ou 15 de janeiro.