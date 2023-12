Esporte Wellington Paulista anuncia aposentadoria do futebol um dia após saída do América-MG

Um dia após ser dispensado do rebaixado América-MG, e consequentemente liberado da última rodada do Brasileirão, o atacante Wellington Paulista resolveu anunciar seu adeus dos gramados. O jogador de 40 anos deve seguir trabalhando com futebol.

Depois de defender o América em somente 26 jogos na atual temporada, o atacante desistiu da ideia de procurar uma nova casa e informou, ao GE, que está se aposentando.

Um dos maiores artilheiros da história do Brasileirão por pontos corridos, com 109 bolas nas redes adversárias, Wellington Paulista não gostou nada de sua última temporada em Belo horizonte, na qual anotou somente sete vezes e perdeu a vaga para o argentino Mastriani.

Sai sem deixar saudades no América, mas com outras torcidas agradecendo pelos serviços prestados. Wellington Paulista foi muito agraciado por torcedores do Cruzeiro e do Fortaleza nesta terça-feira, logo após o anúncio do adeus aos campos. Muitos queriam agradecê-lo pelos serviços prestados.

O Fortaleza até fez um post em homenagem ao centroavante. “Nosso querido Wellington Paulista anunciou hoje sua aposentadoria dos gramados. O atacante é o segundo maior artilheiro da história do Tricolor de Aço no Brasileirão. Nunca esqueceremos dos seus gols e das suas selfies icônicas! Para sempre será lembrado, WP9!”, postou o clube cearense.