Wayne Rooney é anunciado como técnico de time da segunda divisão inglesa

Jogador que fez história com a camisa do Manchester United, Wayne Rooney, de 37 anos, foi anunciado nesta quarta-feira como técnico do Birmingham City, time que disputa a segunda divisão do futebol da Inglaterra.

Com as bases salariais definidas, o ex-atacante assinou um vínculo por três anos e meio. Ele estava livre no mercado após rescindir o contrato com o DC United, da Major League Soccer (MLS), na semana passada, depois de perder os playoffs da MLS Cup pelo quarto ano consecutivo.

Rooney assume a vaga do treinador John Eustace, demitido nesta segunda-feira e pega o Birmingham na sexta colocação na classificação. O novo comandante encara o fato de trabalhar em time que não está na elite do futebol da Inglaterra como um grande desafio.

“Tenho construído minha carreira gerencial, me colocando em ambientes desafiadores, para me preparar para esta oportunidade. É um projeto que me dá um senso de propósito e mal posso esperar para começar”, disse Rooney em comunicado.

Nesta empreitada, Rooney vai contar com o suporte de Ashley Cole, ex-companheiro de seleção inglesa, e também com o apoio de John OShea, com quem atuou no Manchester United. Os dois vão fazer parte da comissão técnica.

“Tenho uma maneira clara de querer que o time jogue, e minha comissão técnica e eu vamos trabalhar duro para implantar nossa filosofia. Criaremos uma cultura vencedora aqui com uma identidade que colocará os torcedores de pé.”