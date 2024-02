Warriors vencem 76ers, Celtics confirmam favoritismo e Clippers deixam liderança na NBA

A rodada da NBA desta quarta-feira contou com vitória do Golden State Warriors, domínio do Boston Celtics e um inesperado tropeço do Los Angeles Clippers, que despencou da liderança da Conferência Oeste. O time da Califórnia caiu da liderança direto para a quarta colocação, em uma breve passagem pela ponta.

Na Filadélfia, os Warriors emplacaram a segunda vitória consecutiva, algo raro nesta temporada regular, ao vencerem o Philadelphia 76ers por 127 a 104. O time da casa esteve desfalcado de Joel Embiid, que sofreu grave lesão no joelho. Os visitantes não tiveram maiores problemas de baixas, mas Stephen Curry esteve em quadra por apenas 24 minutos.

Em uma de suas atuações mais discretas na temporada, o astro dos Warriors contribuiu com apenas nove pontos. Assim, coube a Andrew Wiggins conduzir o time, com um “double-double” de 21 pontos e 10 rebotes. Jonathan Kuminga e Klay Thompson anotaram 18 pontos cada. “Sem Wiggins, não tínhamos vencido o campeonato em 2022. Se quisermos ir aonde queremos, ele terá que ser o mesmo Wigs que nos levou lá alguns anos atrás”, disse Thompson.

Único brasileiro na NBA, Gui Santos ganhou mais uma chance em quadra. Pelos Warriors, ele contribuiu com dois pontos, um rebote e uma assistência nos oito minutos em que esteve em quadra. Dois dias antes, Gui registrara sua melhor performance pela equipe, com nove pontos em 18 minutos de jogo.

Pelos Sixers, o destaque individual na noite desta quarta-feira foi o reserva Ricky Council IV, com 17 pontos. Foi a terceira derrota seguida da equipe de Filadélfia, que ocupa o quinto lugar da Conferência Leste, com 30 vitórias e 20 derrotas. Na tabela do Oeste, os Warriors ocupam o 11º posto, com 23/25.

Entre os líderes das duas Conferências, o Boston Celtics manteve seu domínio, enquanto os Los Angeles Clippers decepcionou a torcida. Em Boston, o time da casa superou o Atlanta Hawks por 125 a 117, sob a liderança de Kristaps Porzingis, autor de 31 pontos. No total, seis jogadores alcançaram os seis dígitos em pontuação.

Um deles foi Jayson Tatum, responsável por 20 pontos, nove rebotes e sete assistências. Pelos Hawks, o melhor jogador em quadra foi Saddiq Bey, autor de 25 pontos. Jalen Johnson também foi bem, com 19 pontos e 15 rebotes.

Os Celtics continuam com a melhor campanha do campeonato até agora, com retrospecto de 39 triunfos e apenas 12 derrotas. Já o time de Atlanta figura em 10º lugar no Leste, com 22/29.

No Oeste, os Clippers “estrearam” na liderança da tabela com uma dura derrota para o New Orleans Pelicans por 117 a 106. CJ McCollum, responsável por 25 pontos, e Zion Williamson, autor de um “double-double” de 21 pontos e 10 assistências, derrubaram os Clippers da primeira para a quarta colocação da tabela, com 34/16.

Pelos Clippers, que jogaram em casa, Paul George (7 pontos) e Kawhi Leonard (15) ficaram aquém do esperado, enquanto James Harden foi o maior pontuador, com 19. Os Pelicans estão um pouco abaixo na tabela, no sexto posto, com 30/21.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Washington Wizards 106 x 114 Cleveland Cavaliers

Charlotte Hornets 117 x 123 Toronto Raptors

Boston Celtics 125 x 117 Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers 104 x 127 Golden State Warriors

Miami Heat 116 x 104 San Antonio Spurs

Sacramento Kings 120 x 133 Detroit Pistons

Los Angeles Clippers 106 x 117 New Orleans Pelicans

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Indiana Pacers x Golden State Warriors

Orlando Magic x San Antonio Spurs

Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers

New York Knicks x Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies x Chicago Bulls

Milwaukee Bucks x Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns x Utah Jazz

Los Angeles Lakers x Denver Nuggets

Portland Trail Blazers x Detroit Pistons