Warriors perdem para Pelicans e chegam a 5 derrotas seguidas; Celtics batem Bulls

A crise vivida pelo Golden State Warriors teve mais um capítulo na noite desta sexta-feira com a derrota fora de casa para o New Orleans Pelicans por 114 a 105, o quinto tropeço seguido do time de Steve Kerr na NBA. Jogando no Smoothie King Center, o atual campeão conheceu sua sétima derrota neste início de temporada e não venceu qualquer um dos seis jogos que fez longe do Chase Center.

Com apenas três vitórias em 10 partidas, o Golden State está apenas na 12ª colocação da Conferência Oeste, enquanto os Pelicans subiram para quinto, com cinco vitórias e três derrotas.

Nesta rodada, os Warriors precisaram superar os desfalques de Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins e Draymond Green, que foram poupados. O time de São Francisco até conseguiu ficar em vantagem no primeiro quarto, mas levou a virada na parte seguinte da partida, que seguiu com o New Orleans ampliando a vantagem. Com 26 pontos, o cestinha do confronto foi Brandon Ingram, que voltou após quatro jogos fora por uma concussão.

“Estou ansioso para voltar a jogar em casa”, disse o técnico Kerr após a sequência negativa de cinco jogos longe de seus domínios. “Teremos uma ótima oportunidade de trabalhar muito na próxima semana. Vamos mudar um pouco as rotações no time, tenho avaliado alguns jogadores que não ganharam muitos minutos e poderão ter a chance de jogar”, completou o treinador.

Outro jogo da noite colocou frente a frente os rivais Boston Celtics e Chicago Bulls no TD Garden. Os atuais campeões da Conferência Leste venceram a emocionante partida por 123 a 119. O Boston possui cinco vitórias e três derrotas e é o quinto colocado na conferência. Já os Bulls estão em sétimo, com 50% de aproveitamento após 10 partidas no torneio.

DeMar DeRozan brilhou com 46 pontos, mas não conseguiu evitar a derrota do time de Chicago. Pelo lado dos Celtics, Jayson Tatum foi, mais uma vez, o maior pontuador, com 36 pontos anotados, além de 12 rebotes e seis assistências.

Quem comanda a Conferência Leste no momento é o Milwaukee Bucks, que venceu o Minnesota Timberwolves por 115 a 102 jogando fora de casa. O time de Antetokounmpo está invicto, com oito vitórias em oito jogos. Vice-líder da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers visitou e venceu o Detroit Pistons por 112 a 88 nesta noite.

Do outro lado da NBA, na Conferência Oeste, Phoenix Suns e Portland Trail Blazers se encontraram em jogo que definiu a ponta da tabela, vencido pelo time de Portland por 108 a 106. O duelo estava empatado a 24 segundos do fim e Jerami Grant fez a cesta da vitória no último segundo. Grant foi o cestinho da partida com 30 pontos. Com o Portland na frente, os dois times lideram a conferência, com seis vitórias e duas derrotas em oito jogos.

Confira os outros jogos da noite de sexta-feira da NBA:

Indiana Pacers 101 x 99 Miami Heat

Philadelphia 76ers 104 x 106 New York Knicks

Washington Wizards 86 x 128 Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies 130 x 99 Charlotte Hornets

San Antonio Spurs 106 x 113 Los Angeles Clippers

Dallas Mavericks 111 x 110 Toronto Raptors

Los Angeles Lakers 116 x 130 Utah Jazz