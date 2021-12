Warriors derrotam Blazers e seguem com melhor campanha da NBA; Heat bate Bucks

O Golden State Warriors recebeu o Portland Trail Blazers, em San Francisco, na rodada de quarta-feira da temporada regular da NBA, e se deu bem. Venceu por 104 a 94 e segue com a melhor campanha da liga, agora com 21 vitórias em 25 jogos. Vale ressaltar que o time do Oregon estava desfalcado de Damian Lillard e C.J. McCollum, seus dois principais jogadores. Quem esteve em quadra até tentou dificultar, mas no fim os donos da casa ganharam com tranquilidade.

Pelos Warriors, a expectativa estava em Stephen Curry. Antes da partida, ele estava a 16 bolas de três pontos de ultrapassar Ray Allen como recordista deste tipo de arremesso na temporada regular. E como estamos falando de Curry, porque não esperar uma noite mágica e ver as 16 em um jogo? Porém, isso não aconteceu. O camisa 30 acertou seis de 17 tentativas e agora está mais próximo de quebrar esse recorde, mas em outra oportunidade.

Os donos da noite pelos Warriors foram Curry e Jordan Poole. O primeiro anotou 22 pontos e o segundo mais 20 para ajudar a franquia de San Francisco. Quem também foi importante foi Draymond Green, que apesar de não fazer muitos pontos, apenas cinco, contribuiu bastante com 10 rebotes e oito assistências.

Pelos Blazers, Nick Powell foi o grande destaque, terminando a partida com 26 pontos e cinco assistências. Nassir Little, com 18 pontos e seis rebotes, e Jusuf Nurkic, com 12 pontos, 13 rebotes e seis assistências, foram outros nomes que foram bem na equipe do Oregon.

No Leste, o Miami Heat conseguiu uma importante vitória por 113 a 104 para cima do Milwaukee Bucks, em jogo disputado na FTX Arena, em Miami. O time da Flórida superou os desfalques de Jimmy Butler e Bam Adebayo e na garra conquistou importante trunfo sobre o atual campeão da NBA.

O grande destaque da partida foi Caleb Martin. Titular na rotação no lugar de Butler, Martin anotou 28 pontos, com oito rebotes e três assistências. Kyle Lowry ressurgiu no segundo tempo, anotou um “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos) com 22 pontos e 13 assistências e foi outro nome fundamental para a vitória dos donos da casa.

Além deles, vale a menção a Max Strus, que surgiu bem do banco de reservas para marcar 16 pontos, todos no último período, e PJ Tucker, com 15 pontos, sete rebotes, oito assistências e excelente marcação em cima de Giannis Antetokounmpo.

Por falar no astro grego, foram apenas 16 pontos para ele, com seis rebotes e quatro assistências, atuação bem abaixo dos padrões do jogador dos Bucks. Quem brilhou pelo lado do time de Milwaukee foi Jrue Holiday, que marcou 27 pontos, com quatro rebotes e quatro assistências.

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets 106 x 110 Philadelphia 76ers

Cleveland Cavaliers 115 x 92 Chicago Bulls

Detroit Pistons 116 x 119 Washington Wizards

Indiana Pacers 122 x 102 New York Knicks

Miami Heat 113 x 104 Milwaukee Bucks

Toronto Raptors 109 x 110 Oklahoma City Thunder

Houston Rockets 114 x 104 Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies 96 x 104 Dallas Mavericks

Minnesota Timberwolves 104 x 136 Utah Jazz

New Orleans Pelicans 114 x 120 Denver Nuggets

Golden State Warriors 104 x 94 Portland Trail Blazers

Sacramento Kings 142 x 130 Orlando Magic

Los Angeles Clippers 114 x 111 Boston Celtics

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Philadelphia 76ers x Utah Jazz

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs x Denver Nuggets