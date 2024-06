Esporte Walter faz grandes defesas e garante o empate sem gols do Cuiabá com o Atlético-GO

Depois de duas vitórias consecutivas, o Cuiabá prometia vencer mais uma vez e confirmar sua reação no Campeonato Brasileiro diante de sua torcida na Arena Pantanal pela 11ª rodada, mas o time cuiabano esteve muito abaixo de suas possibilidades, praticamente não finalizou e só empatou por 0 a 0 com o Atlético-GO. E a equipe ainda contou o experiente goleiro Walter, o melhor jogador em campo, fazendo pelo menos seis grandes defesas.

Walter está no clube desde 2021, quando deixou o Corinthians por não ter chance de entrar na vaga de Cássio. O seu contrato termina em dezembro, mas as duas partes já manifestaram o desejo de um acordo. O goleiro, de 36 anos, deve renovar por mais dois anos.

Apesar de ter decepcionado sua torcida, o Cuiabá segue fora da zona de rebaixamento, com 11 pontos. O Atlético-GO também está fora, com nove pontos. O time viveu alguns dias de clima pesado com a demissão do técnico Jair Ventura, além das liberações do atacante Vagner Love e do meia Danielzinho. O time goiano foi dirigido, de forma interina, pelo auxiliar fixo Anderson Gomes.

A esperada pressão e força ofensiva do Cuiabá, simplesmente, não foi vista em campo. Ao contrário, desde o início do jogo o Atlético-GO dominou as ações e criou várias chances de gols. Não fosse o goleiro Walter e seu time teria ido para o intervalo com um resultado negativo.

O goleiro defendeu com os pés um chute de Shaylon, da pequena área, aos 31 minutos. Aos 36, ele defendeu duas vezes quase em seguida. Primeiro num chute de frente de Luiz Fernando e depois quando Baralhas soltou a bomba de longe e o goleiro mandou a bola para escanteio.

O segundo tempo surpreendeu de novo porque o Cuiabá não conseguiu reverter a pressão sofrida pelo time goiano. E, novamente quem apareceu muito bem foi o goleiro Walter. Os atleticanos arriscavam de longe e Walter defendeu pelo menos quatro vezes com perigo, evitando a derrota do seu time.

O Cuiabá só conseguiu ameaçar aos 37 minutos, quando Isidro Pitta deu um drible bonito no marcador e chutou no alto. O goleiro Pedro Rangel espalmou a bola com as duas mãos.

Na quarta-feira, pela 12ª rodada, os dois times votam a campo a partir das 20 horas. O Cuiabá enfrenta o Corinthians, em São Paulo, enquanto o Atlético-GO volta a atuar em Goiânia diante do Grêmio.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 0 X 0 ATLÉTICO-GO

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre (Railan), Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Lucas Mineiro (Filipe Augusto), Denílson e Max (Fernando Sobral); Jonathan Cafu (Derik Lacerda), Isidro Pitta e Clayson (Eliel). Técnico: Petit.

ATLÉTICO – Pedro Rangel; Maguinho, Adriano Martins, Pedro Henrique (Luiz Felipe) e Guilherme Romão (Alejo Cruz); Lucas Kal, Rhaldney (Max), Baralhas, Shaylon e Luiz Fernando; Emiliano Rodríguez (Derek). Técnico: Anderson Gomes (interino).

CARTÕES AMARELOS – Clayson e Lucas Mineiro (Cuiabá). Rhaldney (Atlético-GO).

ÁRBITRO – Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

RENDA – R$ 97.590,00.

PÚBLICO – 5.768 torcedores.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).