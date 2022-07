Wallace volta à seleção de vôlei um ano após anunciar adeus à equipe nacional

Quase um ano depois de anunciar a aposentadoria da seleção brasileira de vôlei, Wallace voltou a ser chamado para defender as cores do Brasil. O oposto é um dos 15 nomes da lista de convocados do técnico Renan Dal Zotto, divulgada nesta terça-feira, para o Mundial de Vôlei, que será disputado na Polônia e na Eslovênia, a partir do dia 26 de agosto.

O jogador de 35 anos anunciou em agosto do ano passado, após a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que não jogaria mais pela seleção. Nos últimos meses, contudo, começou a reconsiderar a decisão e se colocou à disposição. Como Alan, da mesma posição, precisou passar por uma cirurgia no tendão de Aquiles após se lesionar durante a Liga das Nações, o veterano foi chamado como substituto.

No período longe da seleção brasileira, jogando pelo Sada Cruzeiro, Wallace foi campeão de torneios como o Mundial de Clubes, em dezembro de 2021, e da Superliga, em meio deste ano. No começo de junho, teve o contrato renovado com a equipe mineira por mais um ano.

O campeão olímpico será um dos três opostos à disposição de Dal Zotto no Mundial. Além do veterano e de Darlan, que já vinha jogando, o treinador chamou Felipe Roque, recuperado de uma lesão no joelho direito. Bruninho e Cachopa foram chamados para as vagas de levantadores e Flávio, Isaac, Lucão e Leandro Aracaju são as opções de centrais, enquanto Lucarelli, Leal, Adriano e Rodriguinho integram a lista de ponteiros. Os líberos chamados foram Thales e Maique.

Integrante do Grupo B do Mundial de Vôlei, o Brasil terá duelos com Japão, Cuba e Catar durante a primeira fase. Depois da eliminação para o vice-campeão Estados Unidos nas quartas de final da Liga das Nações de Vôlei, a equipe espera melhorar o desempenho.

Veja a lista de convocados:

Levantadores: Bruninho e Cachopa

Opostos: Darlan, Wallace e Felipe Roque

Ponteiros: Adriano, Leal, Lucarelli e Rodriguinho

Centrais: Isac, Flávio, Lucão e Aracaju

Líberos: Thales e Maique