Walker elogia Vini Jr., mas destaca: ‘Já enfrentei muitos como ele na minha carreira’

Um dos principais defensores do Manchester City, Kyle Walker terá pela frente mais uma vez o brasileiro Vinicius Júnior nesta quarta-feira, pela partida da volta da semifinal da Liga dos Campeões. O inglês garantiu nesta terça que a boa fase vivida pelo atacante do Real Madrid não o preocupa: “já enfrentei muitos como ele em minha carreira”.

“Não é uma batalha de um contra o outro, é de toda a equipe, especialmente contra um dos melhores do mundo. Mas eu já enfrentei muitos como ele em minha carreira”, disse Walker, em referência ao brasileiro. E lembrou de outros confrontos de peso, como aconteceu no Catar, quando a seleção da Inglaterra encarou a França, pelas quartas de final.

“Você tem que respeitar seu rival, como Mbappé na Copa do Mundo. Você tem que dar a eles o respeito que eles merecem. Se eu não pudesse competir com os jogadores do Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea… Não deveria estar neste clube, eu não deveria estar falando na sua frente.”

Questionado sobre o estilo de jogo do brasileiro, Walker negou que Vinicius Júnior seja um “provocador” em campo. “Não diria que é um provocador, diria que é um jogador tentando manter seu time competitivo. Eu vi seus vídeos caindo facilmente no chão, pedindo amarelo, mas isso faz parte do jogo”, ponderou o lateral, que também pode atuar como zagueiro.

O jogador do City revelou ter feito um pedido ao brasileiro no jogo de ida. “Fui abraçá-lo ao fim da partida porque ele tentou fazer uma ‘lambreta’ en mim. Eu disse a ele não tentar de novo porque eu iria virar meme. Os boxeadores brigam e apertam as mãos depois”, comentou.

Real Madrid e Manchester City vão se enfrentar novamente nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), na casa do time inglês. Na ida, houve empate por 1 a 1, em solo espanhol. Em caso de nova igualdade no placar, o confronto será decidido na prorrogação, que poderá ser seguida de pênaltis.