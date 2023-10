Vôlei feminino derrota México e faz final do Pan de Santiago diante da República Dominicana

A seleção brasileira feminina de vôlei garantiu, nesta quarta-feira, vaga na final dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, ao vencer as mexicanas, por 3 sets a 2, com parciais de 25/17, 22/25, 27/25, 22/25 e 15/13, em 2h14 de partida.

Sabrina Machado, com 24 pontos, foi a maior pontuadora da seleção brasileira, seguida por Lorena Giovana, com 16. Do lado do México, o destaque foi Paola Rivera, com 16 pontos, enquanto Esther Castro e Joselyn Urias somaram cada uma 14.

Na decisão do ouro, nesta quinta-feira, às 20 horas, as brasileiras vão enfrentar a República Dominicana, que eliminou a Argentina, de virada, por 3 a 1, com 16/25, 25/19, 25/20 e 25/17.

No vôlei de praia, Duda e Ana Patrícia estão na semifinal, após vitória sobre as peruanas Allcca/Gaona, por 2 sets a 0, com parciais de 21/12 e 21/9. do Peru. Pela vaga na final, as brasileiras, nesta quinta-feira, enfrentam Quiggle e Schermerhorn-Murphy, dos Estados Unidos.

No masculino, André e George salvaram dois match points para garantir a vitória no tie-break contra os argentinos Nicolás e Tomás Capogrosso, por 2 sets a 1, com parciais de 21/17, 15/21 e 17/15. Nesta quinta, os brasileiros enfrentam os primos chilenos Estebán e Marco Grimalt (Chile) na semifinal.