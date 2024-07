Vôlei feminino conhece estrutura e inicia os trabalhos em Paris para a Olimpíada

A nove dias da estreia nos Jogos Olímpicos, diante do Quênia, a seleção feminina de vôlei conheceu, neste sábado, o Gymnase des Docks, local próximo à Vila Olímpica onde serão realizados os treinamentos da equipe.

Além do reconhecimento do ginásio, as atletas comandadas por José Roberto Guimarães realizaram um alongamento e atividades sem bola.

“Após horas dentro de um avião, é até perigoso treinarmos com bola. É mais um relaxamento, para elas se alongarem, se soltarem, se ambientarem com o local de treino. O primeiro, o segundo treinamento é assim, leve, depois que passamos a treinar com bola”, disse o técnico.

As jogadoras desembarcaram em Paris na última sexta-feira e estiveram em Serre Wangary, uma das bases da delegação brasileira, onde foram recebidas pelo chefe de missão do Comitê Olímpico Brasileiro, Rogério Sampaio, e assistiram a palestras.

“Como chegamos meio que às cegas ao país dos Jogos, contar com esse apoio na chegada, saber que teremos espaços para uma boa alimentação, para encontrar familiares e amigos, para preparação mental faz muita diferença para nós. Assim podemos nos preocupar apenas em desempenhar nosso melhor papel nos Jogos Olímpicos”, afirmou a ponteira Gabi.

O Brasil integra o Grupo B da Olimpíada ao lado de Polônia, Japão e Quênia.