Volante Rodrigo Andrade elogia entrosamento e boa fase no Guarani

O Guarani está entre os postulantes à zona de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro. Animado com o bom momento em campo, ainda mais após o 4 a 1 sobre o Brusque, em Campinas (SP), o volante Rodrigo Andrade elogiou o entrosamento do time comandado pelo técnico Daniel Paulista.

“Acho que o time deu liga, entrosou bastante. Mas a gente sempre está trabalhando para melhorar. Espero que o próximo jogo seja bem melhor”, analisou.

Sem perder há dois jogos, o Guarani visitará o vice-lanterna Londrina na sexta-feira, às 19 horas, no estádio do Café, pela décima rodada. E, se depender de Rodrigo Andrade, o clube paulista voltará com os três pontos na bagagem. “É pegar os pontos positivos que tivemos e não esquecer dos negativos. Agora é ir, como a gente vai descansado, ir forte e, se Deus quiser, sair com a vitória de lá”, afirmou.

Rodrigo Andrade, para quem não se lembra, protagonizou uma das piores cenas do Guarani nesta temporada ao brigar dentro de campo com Bidu após o jogo contra o Novorizontino pelo Paulistão. O entrevero, porém, já ficou no passado. “Quem me viu na coletiva de apresentação, eu falei que o Guarani iria mudar a minha vida. E, na verdade, está mudando”, comemorou o jogador de 24 anos.

O Guarani ocupa a oitava colocação com 13 pontos, a quatro da zona de acesso.