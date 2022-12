Esporte Volante palmeirense Danilo é julgado no pleno do STJD e tem suspensão reduzida

O volante Danilo, expulso na vitória contra o Santos por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, teve a sua pena reduzida nesta quarta-feira pelos auditores do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

Inicialmente, com duas partidas de suspensão, o volante palmeirense teve a punição reduzida para uma partida. A decisão foi definida por unanimidade dos votos.

Danilo foi incluído no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por ter praticado jogada violenta, que prevê suspensão de até seis jogos. O juiz relatou na súmula que o atleta recebeu o cartão vermelho direto por “dar uma entrada com as travas na panturrilha de seu adversário na disputa de bola.”

O clássico realizado com o Santos aconteceu no dia 18 de setembro, no Allianz Parque. O lance da expulsão aconteceu aos 14 minutos do primeiro tempo e provocou muitas reclamações da comissão técnica palmeirense.

Em meio às questões jurídicas, o Palmeiras agora reinicia as atividades visando a temporada do ano que vem. O time do técnico Abel Ferreira tem pela frente, já no final de janeiro, a primeira decisão de título de 2023. Atual campeão brasileiro, a equipe paulista decide a Supercopa do Brasil com o Flamengo, vencedor da Copa do Brasil, no dia 28 de janeiro.