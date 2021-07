Esporte Vittoria Lopes e Luisa Baptista ficam em 28º e 32º no triatlo em Tóquio

A disputa do triatlo feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio terminou sem nenhuma brasileira no pódio. Vittoria Lopes e Luisa Baptista ficaram para trás, em 28º e 32º lugar, respectivamente, e viram a história ser feita pela bicampeã mundial Flora Duffy, triatleta de 33 anos responsável por conquistar a primeira medalha de ouro de Bermudas em uma Olimpíada. A britânica Goergia Taylor-Brown ficou com a prata, enquanto a americana Katie Zaferes levou o bronze.

A prova foi realizada debaixo de muita chuva no Parque Marinho de Odaiba, o que dificultou bastante a vida das atletas, principalmente na hora do ciclismo. Molhada, a pista ficou escorregadia, tanto que a russa Anastasia Gorbunova e a neozelandesa Ainsley Thorpe se atrapalharam e sofreram quedas. Além disso, o tempo ruim forçou um atraso de 15 minutos.

O início da disputa foi bom para Vittoria Lopes, que mostrou intensidade na parte da natação e terminou a etapa em segundo lugar. Quando chegou a hora de pedalar, ela conseguiu se manter entre as líderes, integrando o pelotão da frente por um tempo, mas perdeu ritmo e ficou para trás, sem conseguir se recuperar na corrida. Assim, terminou em 28º lugar.

Luisa Baptista, por sua vez, começou com dificuldades já na natação e iniciou o ciclismo na 35ª posição, chegando a ganhar algumas posições, que foram perdidas posteriormente na disputa da corrida. Ela se despediu da prova com a 32ª colocação. As duas brasileiras participaram pela primeira vez dos Jogos Olímpicos.

Enquanto isso, na disputa pelas primeiras posições, Flora Duffy completou a prova em 1h55min36s, após se manter no pelotão da frente e disparar ao término dos primeiros 5 km da corrida, conquistando a medalha inédita para Bermudas. Já a disputa pela prata foi acirrada até o final, com Taylor-Brown levando a melhor sobre Katie Zaferes.

No domingo, o brasileiro Manoel Messias terminou a prova do triatlo em 28º lugar, na abertura da participação do Brasil na modalidade. O triatlo compreende 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de bicicleta e 10 quilômetros de corrida.