Esporte Vitória marca no último minuto contra o Internacional e ganha a primeira no Brasileirão

Em jogo movimentado do primeiro ao último minuto, o Vitória enfim conquistou seu primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, recebeu o Internacional no Barradão, em Salvador, pela nona rodada, e venceu por 2 a 1. Willian Oliveira abriu o placar para os baianos, Wesley empatou, mas Wagner Leonardo definiu a vitória ao converter pênalti aos 53 minutos do segundo tempo.

O Vitória, que era o único time que ainda não tinha vencido, agora tem seis pontos e subiu para 18º lugar, ainda dentro da zona de rebaixamento (Z-4). O Internacional continua com 11 pontos, encerrando sequência de três jogos invicto.

O primeiro gol do jogo saiu logo aos sete minutos. Após perder a posse de bola na esquerda, no campo ofensivo, o Vitória pressionou a defesa do Internacional. Vitão tentou afastar, mas a bola bateu em Osvaldo. Thiago Maia errou o domínio e a bola ficou com Alerrandro, que tocou para o meio. Willian Oliveira apareceu dentro da área para chutar rasteiro e marcar.

Aos 18, o Vitória balançou a rede novamente. Após boa troca de passes, Willean Lepo cruzou da direita e Alerrandro completou na pequena área. Entretanto, o VAR pegou impedimento e o gol foi anulado.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Internacional conseguiu chegar mais ao ataque, mas com finalizações sem muito perigo. A melhor delas foi de Robert Renan, que limpou o marcador dentro da área, mas chutou em cima do goleiro Lucas Arcanjo.

No segundo tempo, o Internacional começou de forma mais ofensiva, mas o chute mais perigoso foi do Vitória. Após cruzamento da direita, Osvaldo bateu de primeira para grande defesa de Fabrício. Mesmo com as mudanças dos dois lados, o jogo caiu de ritmo, sem grandes chances.

Até que aos 36 minutos o Internacional conseguiu o empate com dois jogadores que saíram do banco. Em contra-ataque, Gabriel Carvalho passou do meio-campo, limpou o marcador e deu linda bola para Wesley. Ele dominou já driblando o goleiro e chutou rasteiro para marcar.

No final, o Vitória levou perigo em desvio de cabeça de Camutanga após cobrança de falta. Do lado do Inter, Gabriel Carvalho arriscou de fora da área e a bola passou perto da trave.

Quando tudo parecia definido, o Vitória teve um pênalti a seu favor. Após revisar o lance no VAR, o árbitro marcou falta de Alario em Willian Oliveira. Na cobrança, aos 53 minutos, Wagner Leonardo bateu rasteiro no meio do gol para garantir a vitória. Logo depois, o jogo foi finalizado.

Os dois times voltam a campo no meio de semana para a décima rodada. Na quarta-feira, às 21h30, o Internacional recebe o Corinthians no Orlando Scarpelli, estádio do Figueirense em Florianópolis (SC). Na quinta, às 18h30, o Vitória duela com o Atlético-MG, novamente no Barradão.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 X 1 INTERNACIONAL

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (Eryc Castillo); Luan Vinícius (Zé Hugo), Willian Oliveira e Léo Naldi; Matheuzinho (Jean Mota), Alerrandro (Luiz Adriano) e Osvaldo (PK). Técnico: Thiago Carpini.

INTERNACIONAL – Fabrício; Hugo Mallo, Vitão (Bustos), Mercado e Robert Renan; Thiago Maia, Matheus Dias (Bruno Henrique), Aránguiz (Gabriel Carvalho) e Wanderson (Wesley); Hyoran (Gustavo Prado) e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

GOLS – Willian Oliveira, aos sete minutos do primeiro tempo; Wesley, aos 36, e Wagner Leonardo, aos 53 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Willean Lepo e Thiago Carpini (Vitória); Vitão, Matheus Dias e Bruno Henrique (Internacional).

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 14.143 torcedores.

LOCAL – Barradão, em Salvador (BA).