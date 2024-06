Vitória faz 4 a 2, impõe 2ª derrota seguida ao Atlético-MG e deixa zona de rebaixamento

O Vitória surpreendeu na noite desta quinta-feira, ao fazer 4 a 2 no Atlético-MG no Barradão, em Salvador (BA), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro, que jogou sem Hulk e Paulinho, perdeu a segunda seguida na competição.

Com o resultado, o Vitória consolida ainda mais sua reação. Invicto há quatro jogos e com duas vitórias seguidas, o time chegou a nove pontos e saiu da zona de rebaixamento. O Z-4 agora é formado por gigantes: Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense. O Atlético, que já tinha sido goleado pelo Palmeiras por 4 a 0, permanece com 13 pontos.

O Atlético-MG foi o primeiro a balançar a rede, mas o gol de Cadu não valeu, pois estava impedido. Na sequência, aos sete minutos, o Vitória marcou e valeu. Matheuzinho recebeu na meia-lua, ajeitou rápido e chutou de esquerda para acertar o ângulo. Um golaço.

A vantagem, porém, não durou muito. O Atlético-MG teve um pênalti a seu favor e, aos 13 minutos, Gustavo Scarpa converteu. Depois, Pedrinho invadiu a área pela esquerda e chutou com perigo, mas o goleiro defendeu.

Apesar de chegar menos ao ataque, o Vitória era muito perigoso e ampliou o placar aos 43 minutos. Raul Cáceres fez boa jogada pela direita e tocou para Willian Oliveira, que finalizou de primeira dentro da área para marcar.

Mesmo com as mudanças, o Atlético seguiu com bastante dificuldade no segundo tempo. O Vitória fez o terceiro aos 20 minutos, novamente com Willian Oliveira. Após cruzamento da direita, a bola ficou com o volante, que dominou e chutou rasteiro para fazer mais um.

O Atlético tentou se jogar ao ataque para buscar o resultado, mas acabou levando mais um aos 30 minutos. Após boa troca de passes, Jean Mota arrancou pela direita e cruzou rasteiro, encontrando Eryc Castillo para completar.

Ainda deu tempo de o Atlético diminuir. Aos 43, Scarpa avançou pela esquerda e chutou forte. O goleiro defendeu, mas no rebote Palacios marcou. A reação, porém, parou por aí.

Os dois times voltam a campo no domingo, às 18h30, para a 11ª rodada. O Atlético recebe o Fortaleza na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), enquanto o Vitória visita o Red Bull Bragantino no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 4 X 2 ATLÉTICO-MG

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Pablo Baianinho), Caio Vinícius, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Luan Vinícius (Fábio) e Léo Naldi (Rodrigo Andrade); Matheuzinho (Jean Mota), Alerrandro e Osvaldo (Eryc Castillo). Técnico: Thiago Carpini.

ATLÉTICO – Everson; Saravia, Battaglia, Bruno Fuchs e Rômulo (Alan Kardec); Igor Gomes, Alisson (Palacios), Zaracho e Gustavo Scarpa; Pedrinho (Robert Santos) e Cadu (Isaac). Técnico: Gabriel Milito.

GOLS – Matheuzinho, aos sete, Gustavo Scarpa, aos 13, e Willian Oliveira, aos 43 minutos do primeiro tempo. Willian Oliveira, aos 20, Eryc Castillo, aos 30, e Palacios, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Caio Vinícius e Luan Vinícius (Vitória). Rômulo e Igor Gomes (Atlético).

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (CE).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Barradão, em Salvador (BA).