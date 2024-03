Vitória da Inter de Limeira contra o Ituano elimina o Corinthians do Paulistão

Pedro Raul marcou no fim, mas Timão foi eliminado - Foto: Victor Froes_Agência F8_Estadão Conteúdo

Uma vitória da Inter de Limeira contra o Ituano, por 2 a 0, na noite deste sábado, impediu o Corinthians de seguir lutando pela classificação à próxima fase do Campeonato Paulista.

Antes, jogando em casa, o Timão venceu o Santo André por 3 a 2, com um gol no último minuto, mantendo a esperança de avançar na competição.

Com os resultados da rodada, a penúltima antes da próxima fase, o Corinthians chegou aos 13 pontos e não conseguirá alcançar a segunda colocação conquistada pela Inter de Limeira, que tem 17 pontos.

A vitória corinthiana aconteceu em um jogo no qual o time alvinegro levou um susto. Jogando na Neo Química Arena, o Timão chegou a abrir uma vantagem de dois gols, marcados por Maycon (aos 33 do primeiro tempo) e Yuri Alberto (aos 26 do segundo tempo).

O Santo André, entretanto, foi buscar o empate. Bruno Michel, aos 34, e Lohan, aos 41, incendiaram o jogo na casa corinthiana. Coube a Pedro Raul, aos 49, fechar o marcador e garantir a vitória que dava uma sobrevida ao time da capital.

O Corinthians aguardava por um tropeço do Mirassol ou da Inter de Limeira.

O primeiro time, de fato, tropeçou, em jogo contra a Portuguesa, fora de casa, que começou logo após a partida corinthiana. Derrota por 1 a 0, resultado que manteve a Lusa na elite do futebol paulista.

Quatro horas mais tarde, porém, a Inter de Limeira cumpriu a missão e venceu o Ituano com gols de Gustavo Bochecha e Albano, garantindo junto com o Bragantino as vagas do grupo para as quartas de final.