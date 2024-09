Vitor Roque se emociona em apresentação no Bétis e mira Ricardo Oliveira: 'Ser feliz aqui' - O Liberal

Esporte Vitor Roque se emociona em apresentação no Bétis e mira Ricardo Oliveira: ‘Ser feliz aqui’

O atacante Vitor Roque viveu uma segunda-feira especial ao ser apresentado de forma oficial no Real Bétis. O jogador, que se emocionou na solenidade, exaltou a necessidade de mudança após passagem sem brilho no Barcelona e citou o ex-centroavante Ricardo Oliveira: “Ele marcou muitos gols. Espero fazer o mesmo e ser feliz como ele aqui” disse o atleta que chega ao clube por empréstimo.

Bastante nervoso e se esforçando para responder as perguntas em espanhol, o atacante agradeceu a forma como foi recebido e disse que essa transferência vai marcar uma nova fase em sua trajetória.

“Estou um pouco nervoso. Muito obrigado ao presidente, à diretoria, aos meus companheiros, ao treinador. Estou muito feliz por estar aqui, não pensei duas vezes. Precisava de uma mudança na minha vida. Passei por momentos difíceis (no Barcelona), mas graças à minha família, e a Deus, superei os momentos ruins e posso estar aqui”, disse Vitor Roque visivelmente emocionado.

Apesar de a apresentação ter acontecido nesta segunda, Vitor Roque já estreou pelo Bétis. Ele, inclusive, já balançou a rede em seu novo clube. Na sexta-feira, em jogo que abriu a 5ª rodada do Campeonato Espanhol, ele foi autor de um dos gols da vitória de 2 a 0 sobre o Leganés.

“Muito feliz. Não imaginava estrear com gol. Marcar pelo Bétis foi uma sensação inexplicável. Passei seis meses no Barça, mas agora sou jogador do Bétis e prefiro focar aqui e falar apenas desse momento”, disse.

Sobre o futuro, Vitor Roque planeja se firmar como titular para escrever um novo capítulo em sua carreira. “O Bétis é um grande clube, com certeza todos que estão aqui querem ficar aqui por muitas temporadas e eu não sou diferente, quero fazer história e conquistar muitas coisas juntos”, afirmou.