Vitor Roque marca novamente, é expulso, e vê o Barcelona vencer o Alavés no Espanhol

O Barcelona venceu o Alavés por 3 a 1 neste sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, com mais um gol do atacante brasileiro Vitor Roque, que acabou expulso após levar dois cartões amarelos. O time da Catalunha tem 50 pontos e está na terceira colocação do campeonato, e o Alavés permanece com 26 pontos e ocupa a parte intermediária da tabela.

Depois de fazer o gol da vitória e ser considerado o melhor em campo contra o Osasuna, mais uma vez o atacante brasileiro de 18 anos começou no banco. Ele precisou de apenas 4 minutos em campo (entrou no lugar de Gundogan) para marcar seu segundo gol com a camisa do Barcelona. Após passe de Hector Fort dentro da área, Vitor Roque bateu no canto direito de Antonio Sivera.

O brasileiro também precisou de pouco tempo para ser expulso pela primeira vez na Espanha. Nove minutos depois de balançar as redes do Alavés, o atacante deixava o campo do estádio Mendizorrotza após acumular dois cartões amarelos por faltas.

Antes da entrada do brasileiro, aos 13 minutos do segundo tempo, o time do técnico Xavi já vencia por 2 a 1. No primeiro tempo, o polonês Lewandowski recebeu ótimo passe de Gundogan, invadiu a área, e tocou por cima do goleiro para abrir o marcador.

O segundo gol do Barcelona aconteceu logo aos 3 minutos do segundo tempo em jogada de contra-ataque. Pedri fez um cruzamento da esquerda e Gundogan finalizou sem chances para o goleiro. O Alavés, que vinha embalado por três vitórias seguidas, marcou logo na sequência com Omorodion. Ele completou de cabeça o cruzamento de Alex Sola.

Na próxima rodada, o Barcelona enfrenta o Granada, que está na zona de rebaixamento, no domingo. O Alavés recebe o Villarreal, 14º do Espanhol, no sábado.