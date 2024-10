Vitor Roque destaca felicidade longe do Barcelona: ‘Fiquei 6 ou 7 meses sem sorrir’

Depois de ganhar destaque no Athletico-PR, a transferência de Vitor Roque para o Barcelona não teve o resultado esperado. Depois de meia temporada no clube catalão – chegou em janeiro deste ano -, o atacante foi negociado com o Betis, por empréstimo, no início da atual temporada europeia. Em poucos meses na nova casa, o atacante já sente as mudanças no ambiente – mesmo que ainda tenha que conquistar seu espaço na equipe.

Até aqui, Vitor Roque disputou sete jogos pelo novo clube, mas marcou apenas um gol, logo na estreia, contra o Leganés, por 2 a 0, pelo Campeonato Espanhol. Em entrevista ao jornal espanhol Abc Sevilla, ele se mostra aliviado em estar em um clube diferente do Barcelona e diz que, na Catalunha, ficou “seis, sete meses, sem sorrir”.

“Estou muito feliz. Minha família, que passou por momentos difíceis, também sorri comigo. Fiquei seis ou sete meses sem sorrir e passei por situações complicadas, mas agora isso acabou. Estou aqui e feliz. Isso é o mais importante”, afirmou o atacante. “Treino para jogar bem e marcar gols, mas principalmente para ajudar o time. Se tiver oportunidades, o gol virá de uma forma ou de outra.”

O empréstimo tem duração de um ano, com possibilidade de renovação por mais um, ou seja, até 2026. O Barcelona fixou também um valor como opção de compra de 25 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões) por 80% dos direitos do jogador.

No fim do ano passado, o brasileiro sofreu uma lesão ainda pelo Athletico, que atrapalhou seu desenvolvimento na chegada ao Barcelona. Além da lesão, Vitor Roque não agradou o então técnico do clube, Xavi Hernández. Com a saída do espanhol e a chegada do alemão Hansi Flick, havia a expectativa de que o atacante tivesse mais minutos em campo, o que não aconteceu.

Outro fator que pesou na decisão de negociar Vitor Roque é a necessidade de aliviar os gastos com salário em meio às cobranças de Fair Play Financeiro aplicado ao Barcelona. A saída do jogador libera espaço para que o clube possa inscrever atletas nas competições.

Inicialmente, a preferência do Barcelona era emprestar o brasileiro para um clube fora da Espanha e, portanto, que não fosse um adversário direto no campeonato nacional. Porto e Sporting, ambos de Portugal, surgiram como interessados, mas o desejo de Vitor Roque de permanecer na Espanha foi um importante fator na negociação com o Betis.