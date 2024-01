Esporte Vitor Roque atua 19 minutos em estreia no Barcelona com virada sobre Las Palmas nos acréscimos

Começou nesta quinta-feira a era Vitor Roque no Barcelona. O atacante brasileiro fez sua estreia aos 33 minutos do segundo tempo no Gran Canaria Stadium, casa do Las Palmas. O novo camisa 19 do time catalão atuou por 19 minutos, mas pouco encostou na bola na dura virada por 2 a 1 buscada com pênalti nos acréscimos pelo Campeonato Espanhol.

Vitor Roque será apresentado oficialmente nesta sexta-feira e deve atuar por mais tempo diante do Barbastro pela Copa do Rey, no sábado, no qual o técnico Xavi Hernández deve dar descanso aos atuais titulares. É possível até que comece a partida.

O triunfo apertado e sofrido fez o Barcelona subir para a 3ª colocação, com 41 pontos, diante de 48 de Real Madrid e Girona. Em quarto, agora aparece o Athletic de Bilbao, que fez 2 a – na casa do Sevilla. Também nesta quinta, o Osasuna bateu o Almería por 1 a 0.

Em casa, os jogadores reservas do Las Palmas entraram primeiro em campo para cumprimentar seus torcedores mirins. Os times titulares subiram juntos ao gramado, com os catalães incentivados pelo experiente Gündogan.

Mesmo com Vitor Roque à disposição, o técnico Xavi Hernandez optou por deixar o brasileiro no banco de reservas – o camisa 19 ainda não foi sequer apresentado oficialmente. Mas já era sombra para o veterano Lewandowski, que tinha Raphinha e Ferran Torres a seu lado no setor ofensivo.

Com os líderes Real Madrid e Girona disparados, com 48 pontos cada, ao Barcelona valia superar o Atlético de Madrid e se isolar em terceiro. Uma vitória deixaria os comandados de Xavi a sete pontos de distância.

Mas o começo foi preocupante, com Cancelo saindo machucado com somente 10 minutos e com o Las Palmas indo às redes logo no primeiro lance após a troca. Ramírez cruzou da direita e Munir El Haddadi, com passagem pelo Barcelona, se antecipando ao goleiro Iñaki Peña e fazendo 1 a 0. O goleiro ainda trabalharia para evitar o segundo gol antes do intervalo.

Na frente, os lançamentos eram a arma dos catalães. Mas superar a defesa estava complicado. Sergi Roberto recebeu livre e, ao invés de empatar, tentou servir Ferran, dando oportunidade de a zaga afastar em raro bom ataque na primeira etapa.

Vitor Roque permaneceu no banco após o intervalo. Sentado estrategicamente atrás do treinador, apenas esperando o chamado para fazer a estreia. E também observando as orientações e ideias do novo comandante.

O Barcelona voltou mais avançado na etapa final e empatou com 10 minutos após bobeada da defesa dos Las Palmas. O zagueiro tentou afastar o perigo e acertou o rosto de Lewandowski. A bola sobrou para Sergi Roberto servir Ferran Torres, que bateu com categoria e igualou o marcador.

Após Christensen na primeira etapa, Xavi colocou Yamal e João Félix em suas primeiras trocas da etapa final, nas vagas de Lewandowski e Raphinha. Aos 28 minutos, Vitor Roque foi para aquecimento ao lado de outros companheiros. A chance era entrar na vaga de Ferran, único atacante mantido.

Aos 31 minutos, após Marmol perder grande chance de cabeça para recolocar o Las Palmas na liderança do placar, Vitor Roque acabou chamado e entrou na vaga de Ferran Torres aos 33. Tinha 12 minutos mais os acréscimos para tentar ajudar o time a buscar a virada.

Aos 46 minutos, o brasileiro não participou da jogada, mas viu Sinkgraven empurrar Gündogan na área e cometer pênalti. O defensor foi expulso, o alemão cobrou com perfeição e garantiu uma suada vitória catalã.