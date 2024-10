Vitor Reis exalta embalo do Palmeiras em reta final do Brasileirão

Titular da equipe em função da contusão de Murilo, ele lamentou a ausência do companheiro, mas disse estar pronto para ajudar o grupo - Foto: Cesar Greco_Palmeiras

O Palmeiras trabalhou na manhã desta quarta-feira na Academia de Futebol de olho na sequência do Campeonato Brasileiro. Presente na vitória de 5 a 3 sobre o Juventude, o zagueiro Vitor Reis destacou o empenho da equipe e conquistar os três pontos.

“O Palmeiras tem um elenco muito forte e todos sabem que sempre precisamos entrar para ganhar. Estamos trabalhando bastante no dia a dia para chegar ao fim do Brasileiro e conquistar o título”, afirmou o jogador, disse.

Titular da equipe em função da contusão de Murilo, que sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita, ele lamentou a ausência do companheiro, mas disse estar pronto para ajudar o grupo.

“Infelizmente, aconteceu a lesão do Murilo. Sempre tento fazer o meu máximo para contribuir com a equipe e lutar sempre pela vitória. Conseguimos o resultado positivo em Caxias do Sul, que era o mais importante”, completou.

Sobre o duelo com o Fortaleza, o jogador espera mais dificuldades. “Já tivemos o jogo contra eles no primeiro turno, sabemos que é uma equipe muito boa e temos que trabalhar bastante para conquistar esses três pontos”, afirmou.

No treino desta quarta, o técnico Abel Ferreira comandou um treino técnico-tático com foco em situações de jogo. O meia Maurício e o lateral-esquerdo Piquerez continuam no processo de transição física.

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam neste sábado, às 16h30, no Allianz Parque. O time quer fazer valer o mando de campo para tentar tirar a liderança do Botafogo. Apenas um ponto separa o time paulista dos rivais cariocas (60 a 61).