Vítor Pereira não confirma volta de Willian e se recusa a comentar especulações

Desfalque de última hora contra o Flamengo, na rodada de ida das quartas de final da Libertadores, Willian não esteve entre os relacionados do Corinthians na noite de sábado, quando o time empatou com o Avaí, e conrinua como dúvida para o jogo de volta diante dos flamenguistas, na terça-feira. Depois da igualdade em 1 a 1 com a equipe catarinense, Vítor Pereira disse que ainda não pode confirmar se o meia-atacante, com dores musculares, terá condições de jogo, assim como o lateral-direito Fagner.

“No caso do Willian, nós vamos ter que ver se será possível utilizar no próximo jogo, e o Fagner ficou muito tempo fora e só agora está voltando. Por isso temos de gerir, se não volta a se lesionar, e as coisas estão mais ou menos assim. É chegar ao fim do jogo. Vamos ver em termos de carga, a sequência de carga dos últimos jogos, e ver quem estará em condições de enfrentar o Flamengo”, afirmou o treinador corintiano.

Depois da derrota por 2 a 0 para o time carioca em São Paulo, o resto da semana foi de muita especulação envolvendo o nome de Willian. Vítor Pereira foi perguntado se o jogador teria demonstrado algum tipo de insatisfação no dia a dia ou manifestado a vontade de deixar o Brasil. Direto, o português se recusou a falar sobre o assunto. “Eu não posso responder. O fato de ele estar feliz ou não tem a ver com a família, acho eu. Ele também tem estado lesionado. Não sei, é uma situação que, sinceramente, eu não posso responder. Não posso garantir nada”, limitou-se a dizer.

O técnico tirou pontos positivos do empate com o Avaí, principalmente da atuação do segundo tempo, que teve o retorno de Renato Augusto após um longo período sem atuar. O meia teve algumas participações interessantes e cobrou o escanteio que originou o gol de Balbuena. Apesar disso, ainda não deve ter condições de voltar ao time titular “O Renato entrou muito bem. Agora tem de readquirir o ritmo, ficou muito tempo parado”, afirmou Pereira.

Depois do jogo com o Flamengo, o Corinthians tem pela frente um clássico com o Palmeiras no sábado, pelo Brasileirão, antes de decidir vaga nas semifinais da Copa do Brasil contra o Atlético-GO, na Neo Química Arena. No primeiro jogo contra o time goiano, perdeu por 2 a 0, assim como na rodada de ida da Libertadores contra o Flamengo.

“Esta sequência é muito pesada, é uma sequência que nem sabemos bem que competição priorizar. Queremos ficar na frente para brigar pelo Brasileiro, sabemos que temos que enfrentar o Flamengo e competir por um melhor resultado para tentar virar a situação negativa que temos neste momento. Temos de pensar nos dois jogos e a seguir tem o Palmeiras”, ponderou o português.