Vítor Pereira espera recuperar quarteto para a partida de sábado em Goiânia

Após o decepcionante empate com o América-MG, domingo, na Neo Química Arena, o técnico Vítor Pereira afirmou que iria utilizar a semana livre para treinamentos para fazer mudanças na equipe do Corinthians. Pois o treinador português ainda espera contar com Willian, Jô, Fagner e João Victor para o próximo compromisso, sábado, diante do Atlético-GO, em Goiânia.

Nesta terça-feira, o quarteto prosseguiu em recuperação de lesões. Com torção no tornozelo direito, o lateral-direito Fagner e o zagueiro João Victor já fizeram trabalhos no gramado do CT Joaquim Grava. O atacante Jô, com lesão na perna esquerda, e o meia Willian, que sofre com pancada no tornozelo direito, ainda permaneceram com a equipe de fisioterapia do clube.

Para completar o grupo no treino, Vítor Pereira utilizou cinco jogadores da categoria de base. Foram eles: o zagueiro Alemão, os meio-campistas Breno Bidon e Pedrinho, e os atacantes Arthur Sousa e Wesley.

O Corinthians tem os mesmos 15 pontos de Palmeiras e Atlético-MG, mas perde a liderança do Campeonato Brasileiro por causa do saldo de gols. O time alviverde tem oito gols de saldo, o mineiro soma cinco e o time de Parque São Jorge apenas quatro.