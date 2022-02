Visando 7º título, Sevilla perde para Dínamo Zagreb, mas avança na Liga Europa

Os quatro primeiros classificados da segunda fase da Liga Europa estão definidos. Especialista no torneio, o Sevilla eliminou o Dínamo Zagreb, mesmo com derrota por 1 a 0 nesta quinta, e segue vivo em busca do seu sétimo título. O RB Leipzig derrotou a Real Sociedad fora de casa e também se classificou. Já a Atalanta voltou a vencer o Olympiacos (3 a 0) e segue adiante sem sustos. O Porto foi até a Itália e ficou no 2 a 2 com a Lazio, placar que manda os portugueses para as oitavas de final, após a vitória por 2 a 1 na ida.

Os classificados da segunda fase se juntam aos oito primeiros colocados da fase de grupos para a disputa das oitavas de final. O sorteio dos jogos acontecerá já nesta sexta-feira. Os cabeças de chave na primeira fase foram: Estrela Vermelha, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Bayern Leverkusen, Lyon, Monaco, Spartak Moscou e West Ham.

Seis vezes campeão da Liga Europa, o Sevilla abriu uma boa vantagem com o 3 a 1 na partida de ida contra o Dínamo Zagreb, mas correu riscos jogando na Croácia nesta quinta. Oršic voltou a marcar e fez 1 a 0 para o Dínamo Zagreb aos 19 minutos do segundo tempo, mas o Sevilla segurou a vantagem construída na ida. O agregado terminou 3 a 2 para os espanhóis, que seguem adiante.

Jogando na casa da Real Sociedad, no estádio Anoeta, o RB Leipzig abriu o placar aos 38 minutos. André Silva cobrou pênalti, o goleiro Ryan espalmou e o zagueiro Will Orbán pegou o rebote para marcar. O gol do atacante português sairia no segundo tempo, aos 13 minutos. André recebeu na entrada da área e soltou um chutaço no ângulo, fazendo 2 a 0 para o time alemão.

Relembrando a movimentação do jogo de ida, que terminou empatado por 2 a 2, a Real Sociedad descontou por 2 a 1 aos 19 minutos. Após cobrança de falta e disputa pelo alto, a bola sobrou para Zubimendi, que dominou e finalizou para recolocar o time basco no jogo. O gol foi validado após revisão do VAR. A Real Sociedad não aproveitou suas chances de empatar o placar agregado e o Leipzig teve mais um pênalti a seu favor ao fim do jogo. Forsberg cobrou no cantinho, fez 3 a 1 e garantiu a classificação alemã.

No que mais parecia uma reprise do jogo de ida, o Porto visitou a Lazio em Roma e saiu atrás do placar, mas buscou a virada por 2 a 1 para avançar na competição. Immobile marcou para os italianos e Taremi, de pênalti, e Uribe viraram o confronto. Já nos acréscimos do segundo tempo, a Lazio empatou por 2 a 2 com Cataldi, mas não houve tempo para buscar o terceiro gol.

Por fim, a Atalanta não tomou conhecimento do Olympiacos, mesmo jogando na Grécia, e venceu por 3 a 0. O time italiano abriu o placar no fim do primeiro tempo com Mæhle. No segundo tempo, Ruslan Malinovskyi marcou duas vezes em três minutos para garantir a classificação da equipe de Bérgamo.

DEMAIS JOGOS – Cinco equipes também se classificaram para as oitavas de final da Liga Conferência no início da tarde desta quinta. Olympique de Marselha, Leicester City e Bodø/Glimt voltaram a vencer com tranquilidade e garantiram vaga na próxima fase. Em jogos um pouco mais apertados, PSV e Partizan também avançaram em seus duelos desta segunda fase.

Confira os resultados: Partizan 2 x 1 Sparta Praga; Maccabi Tel Aviv 1 x 1 PSV Eindhoven; Bodø/Glimt 2 x 0 Celtic; Qarabag 0 x 3 Olympique de Marselha; Randers 1 x 3 Leicester.