Vinícius Júnior renova contrato com o Real Madrid até 2027

Confirmação da renovação vem um dia depois de o atacante ser agraciado com o Prêmio Sócrates, durante as premiações da Bola de Ouro

O Real Madrid anunciou, nesta quinta-feira, que ampliou o contrato de Vinícius Júnior até junho de 2027. Antes disso, o vínculo do astro brasileiro de 23 anos, protagonista do clube merengue nas duas últimas temporadas, era válido apenas até junho de 2024. A confirmação da renovação vem um dia depois de o atacante ser agraciado com o Prêmio Sócrates, durante as premiações da Bola de Ouro, pelos serviços prestados pelo Instituto Vini Jr, projeto voltado à educação de jovens por meio do esporte, fundado em 2020.

Ao receber o prêmio, Vini foi exaltado pelo ex-atacante marfinense Didier Drogba por sua luta contra o racismo. O jovem atleta é alvo constate de ataques racistas em estádios de adversários e tem adotado uma postura combativa. Chegou a dizer, inclusive, que a Espanha passa a imagem de um país racista para o restante do mundo, mas nunca cogitou, ao menos publicamente, deixar o país.

Durante o evento realizado pela revista France Football, o atacante também conheceu sua posição na premiação de melhor jogador do mundo. Ele ficou com o sexto lugar, atrás apenas de Rodri (Manchester City/Espanha), De Bruyne (Manchester City e Bélgica), Mbappé (PSG e França), Haaland (Manchester City e Noruega) e do vencedor da Bola de Ouro, Lionel Messi (PSG/Inter Miami e Argentina).

Vinícius Júnior chegou a Madri em junho de 2018, vendido pelo Flamengo, e jogou algumas partidas pelo Real Madrid Castilla, o time B do clube merengue, antes de começar a ter oportunidades na equipe principal, ainda na temporada 2018/2019. Passou por uma evolução e deslanchou como protagonista na temporada 2021/2022, quando ajudou o real a ser campeão da Liga dos Campeões. Tem 253 partidas, 53 gols e nove títulos pela equipe espanhola.