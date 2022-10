Vinícius Júnior marca, mas Real Madrid só empata com o Osasuna pelo Espanhol

O brasileiro Vinicius Júnior bem que fez a sua parte em campo, mas o Real Madrid não passou de um empate de 1 a 1 com o Osasuna, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol e perdeu a condição de 100% de aproveitamento no torneio. O time merengue se iguala ao Barcelona no topo da classificação com 19 pontos, mas a equipe da Catalunha aparece em primeiro na tabela pelos critérios de desempate.

Em campo, o Real saiu na frente com um gol no final do primeiro tempo marcado por Vinícius Júnior. Ele arriscou um chute de meia distância e surpreendeu o goleiro rival. O empate, no entanto, veio no segundo tempo. Kike Garcia subiu mais que a zaga adversária e, de cabeça, assinalou o gol do Osasuna.

Na etapa final, Benzema foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. No momento da cobrança, ele mandou a bola no travessão e desperdiçou a chance de recolocar o time de Madrid em vantagem novamente.

Benzema voltou a ser o centro das atenções na etapa complementar ao desempatar a partida. O lance, no entanto, contou com revisão do VAR. Após consulta, o árbitro Guillermo Cuadra invalidou o lance sob alegação de impedimento.

A pressão pelo gol da vitória seguiu até o final. O Real seguiu pressionando com jogadas pelas pontas, mas o Osasuna se fechou na defesa e garantiu o empate de 1 a 1 em pleno Santiago Bernabéu.

O Real Madrid volta a campo no meio de semana, mas pela Liga dos Campeões. Em jogo válido pela terceira rodada do Grupo F, o time do técnico Carlo Ancelotti recebe nesta quarta o Shakhtar Donetsk. Já pelo Espanhol, os merengues enfrentam o Getafe no próximo sábado, fora de casa. O Osasuna joga um dia antes, na sexta, e enfrenta o Valencia.

No outro jogo da rodada, uma chuva de gols marcou a partida em que o Real Sociedad derrotou o Girona por 5 a 3. O resultado, conquistado longe de seus domínios, levou o time do técnico Irmanol Alguacil aos 13 pontos e a uma tentativa de aproximação do pelotão de frente. Já o Girona, que tentar escapar da zona do rebaixamento, se manteve com sete pontos.

O primeiro tempo do duelo já deu mostras do que seria o confronto ao terminar empatado em 2 a 2. Sorloth abriu o placar para os visitantes enquanto Rodrigo Riquelme e Martínez viraram para o Girona. No final da primeira etapa Sorloth voltou a balançar a rede decretando o empate de 2 a 2 aos 44 minutos.

No início do segundo tempo, Castellanos deixou o Girona novamente na frente com um chute da entrada da área. Aos 21 minutos, Mendez, cobrando falta fez 3 a 3. O quarto gol do Real Sociedad na partida veio com o oportunismo de Zubimendi. Kubo deu números finais, definindo o placar em 5 a 3.