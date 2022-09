Esporte Vinícius Júnior e Rodrygo garantem vitória do Real Madrid no Campeonato Espanhol

Um resultado com jeito e sotaque brasileiro. Com um gol de Vinícius Júnior e outro de Rodrygo, o Real Madrid venceu o Bétis por 2 a 1 neste sábado, pelo Campeonato Espanhol, e segue com aproveitamento de 100% na competição. O ex-flamenguista abriu o placar ainda no primeiro tempo do duelo. Já o atacante revelado na Vila Belmiro voltou a mostrar o seu poder de decisão ao anotar o tento da vitória do time merengue.

Na tabela, o Real segue como líder isolado. Além disso, o seu ataque vem mostrando poder de fogo. São onze gols em quatro confrontos. É o time que mais balançou as redes do adversário até aqui. O resultado deixa a equipe comandada por Carlo Ancelotti com 12 pontos. Já o Bétis conheceu o primeiro revés no torneio e tem três a menos que o líder.

Na próxima rodada, o desafio do Real é diante do Mallorca, enquanto o Bétis enfrenta o Villarreal.

No jogo, Vinícius Júnior foi para as redes logo aos 9 minutos. O atacante pegou a bola dentro da área, percebeu o goleiro adiantado e marcou por cobertura, fazendo 1 a 0.

Justificando o bom início de campeonato, o Betis empatou logo depois Canales, que invadiu a área, se livrou da marcação, e bateu forte para empatar a partida: 1 a 1.

Após um primeiro tempo com ligeira superioridade, o Real Madrid apostou em outro brasileiro. Rodrygo entrou no lugar de Ceballos e tornou o time mais ofensivo. E aos 20 minutos, ele justificou a moral que tem com técnico merengue. Em um lance de oportunismo, ele aproveitou uma bola perdida na área adversária e bateu firme, no canto esquerdo, para fazer 2 a 1 e sacramentar a vitória.

No outro jogo da rodada, o Mallorca cedeu o empate no final da partida, mesmo jogando em casa. Antonio Raillo acertou um chute da entrada da área após escanteio no fim do segundo tempo e fez 1 a 0 para os mandantes. Já nos acréscimos, Samuel Saiz, de pênalti, anotou o tento do Girona fechando a partida em 1 a 1.