Vinícius Júnior é o único brasileiro escolhido para a seleção da Liga dos Campeões

Vinícius Júnior foi o único brasileiro a compor a seleção da Liga dos Campeões revelada pela Uefa. Real Madrid e Borussia Dortmund, finalistas da edição 2023/2024 da competição, tiveram quatro indicações cada. No esquema 4-3-3, a equipe ainda contou com representantes do Paris Saint-Germain, do Manchester City e do Bayern de Munique.

O time ideal formou com: Kobel (Borussia Dortmund); Carvajal (Real Madrid), Rüdiger (Real Madrid), Hummels (Borussia Dortmund) e Maatsen (Borussia Dortmund); Sabitzer (Borussia Dortmund), Vitinha (PSG) e Bellingham (Real Madrid); Foden (Manchester City), Kane (Bayern) e Vinicius Junior (Real Madrid).

Vinicius Junior, apontado como grande favorito para ser eleito o melhor jogador do mundo, foi indicado para a seleção da Liga dos Campeões pela terceira vez consecutiva, afinal, o atacante também esteve nas equipes de 2021/22 e 2022/23.

Uma das ausências mais comentadas nas redes sociais foi a do meio-campista alemão Tony Kroos, do Real Madrid, que revelou sua saída do clube espanhol.