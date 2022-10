Vinicius Júnior brilha, Real Madrid vence o Sevilla e segue na ponta do Espanhol

Em mais uma atuação de destaque de Vinícius Júnior, o Real Madrid derrotou o Sevilla por 3 a 1 neste sábado, no Santiago Bernabéu, e segue como líder isolado do Campeonato Espanhol. Com duas belas assistências, o jogador revelado pelo Flamengo foi decisivo para a consolidação de mais um triunfo no torneio.

Ele participou da jogada do primeiro gol, feito por Modric, e deixou a meta escancarada para Lucas Vásquez fazer 2 a 1. O resultado confirma o bom momento do Real, que agora soma 31 pontos na liderança da competição.

O Sevilla, do técnico argentino Jorge Sampaoli, bem que fez a sua parte. Empatou a partida, quase conseguiu a virada na etapa final, mas acabou amargando um revés. A derrota adia uma tentativa de reação na classificação e o time segue com apenas dez pontos e próximo da zona de rebaixamento.

O Real Madrid agora volta as atenções para a Liga dos Campeões. Líder isolado do Grupo F, o time espanhol viaja até a Alemanha, nesta terça, para encarar o RB Leipzig. Pelo Campeonato Espanhol, o compromisso é no próximo domingo, diante do Girona, no Santiago Bernabéu. Um dia antes, diante de sua torcida, o Sevilla vai tentar a reabilitação contra o Rayo Vallecano.

Antes de a bola rolar, um clima de festa tomou conta do gramado do Santiago Bernabéu. Mesmo sem estar escalado por conta de um desconforto muscular, Benzema esteve em campo e recebeu, das mãos de Zinedine Zidane e do companheiro Modric, o troféu Bola de Ouro. O ex-goleiro Casillas fez as homenagens a Courtois eleito o melhor goleiro. Em seguida, todo o elenco foi chamado para posar para foto com os dois atletas premiados.

Em campo, Ancelotti apostou em um time veloz e escalou de saída um ataque com Valverde, Rodrygo e Vinicius Júnior. A estratégia se mostrou eficiente logo de cara. Montiel permitiu a roubada de bola de Vinicius Júnior e a jogada progrediu pelo lado esquerdo. Na pequena área, o atacante brasileiro tocou rasteiro e Modric só empurrou para o gol vazio: 1 a 0 aos quatro minutos de jogo.

O Real Madrid seguiu com o controle da partida e aos 18 minutos, Alaba quase ampliou em cobrança de falta. O Sevilla recuou o time, fechou ainda mais a entrada da sua defesa e passou a apostar nos contra-ataques.

Mas a melhor oportunidade da primeira etapa acabou desperdiçada por Vinicius Júnior, que esticou o drible ao passar pelo goleiro desperdiçando a chance do 2 a 0.

Na volta do intervalo, porém, o panorama da partida mudou. Montiel fez lançamento na medida para Lamela entrar na área e tocar fora do alcance de Courtois: 1 a 1, aos 8 minutos. O gol deu confiança e o Sevilla perdeu outras duas boas chances de virar a partida com Isco e novamente Lamela.

Vendo o Real acuado em seu próprio campo, Ancelotti promoveu substituições no atacado. E dois dos jogadores que entraram foram fundamentais para resolver a partida: Asensio e Lucas Vásquez.

Aos 33 minutos, Asensio acionou Vinicius Júnior em belo lançamento. O atacante esperou a saída do goleiro Bono e só rolou para Lucas Vásquez recolocar o Real Madrid na frente novamente.

Dois minutos depois, o líder do Espanhol matou a partida com um golaço. Valverde recebeu pela direita e mandou uma bomba, em chute cruzado, para fazer 3 a 1 e definir mais uma vitória na competição

OUTROS JOGOS

Nos outros jogos da rodada, o Rayo Vallecano goleou o Cádiz por 5 a 1. Apesar do placar elástico, o primeiro gol só saiu aos 44 minutos do primeiro tempo com Palazon cobrando pênalti. O Cádiz se desconcentrou e levou o segundo no lance seguinte em chute de Álvaro Garcia.

Já na etapa final, Lejeune ampliou cobrando falta aos 18 minutos e Camello aumentou para 4 a 0 aos 35 minutos. Balliu, contra, acabou fazendo o gol de honra do Cádiz. No finalzinho, Lejeune fechou o placar de 5 a 1 para o Rayo Vallecano, que soma agora 15 pontos. A derrota deixa o Cádiz em 19º lugar, com sete pontos.

No outro jogo da rodada, Sergio Leon fez o gol da vitória de 1 a 0 do Valladolid sobre a Real Sociedad. Ele recebeu boa assistência e tocou na saída do goleiro Remiro para sacramentar o triunfo aos 16 minutos do primeiro tempo.

O resultado deixa o Valladolid na parte intermediária da tabela com 14 pontos. Já o Real Sociedad perdeu a chance de encostar no Barcelona (25) e segue 22 pontos na classificação.

O Mallorca conseguiu um resultado importante fora de casa neste sábado ao derrotar o Valencia por 2 a 1. Com o triunfo, o time do técnico Javier Aguirre soma agora 12 pontos.

Já o Valencia perde a chance buscar uma aproximação com o pelotão de frente e continua na zona intermediária da tabela com 15 pontos. Cavani, cobrando pênalti, fez o primeiro gol da partida no início do segundo tempo. Também cobrando penalidade, Muriqi deixou tudo igual. A virada veio aos 38 minutos com Mamardashvili aproveitando a sobra de um desvio da zaga.