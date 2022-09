Esporte Vinícius Jr. sofre ofensas racistas da torcida do Atlético antes do clássico

Antes do clássico de Madrid entre Atlético de Madrid e Real Madrid, que acontece neste domingo, no Estádio Civitas Metropolitano, pelo Campeonato Espanhol, um grupo de torcedores do time da casa foi filmado entoando cânticos racistas direcionados a Vinícius Júnior.

O registro foi feito pela Rádio Cadena Cope. Nas imagens é possível ver um grande grupo de torcedores do Atlético de Madrid entoando o canto “É um macaco, Vinicius é um macaco”.

O infeliz fato se deu dias após Vinícius Júnior ter sido alvo de comentários racistas por parte de Pedro Bravo, agente de jogadores de futebol na Espanha, que em um programa televisivo afirmou que o atleta precisa “deixar de fazer macaquice”. Após a repercussão do caso, Bravo pediu desculpas ao atleta.

Após as falas racistas direcionadas a Vinícius Júnior, personalidades como Pelé e Neymar saíram em defesa do atacante. O Real Madrid também se pronunciou dando apoio ao jogador, que também se veio à público repudiar o caso.

“Dizem que felicidade incomoda, mas a felicidade de um preto, brasileiro e vitorioso na Europa incomoda muito mais. A minha vontade de vencer, sorriso e brilho nos olhos são muito maiores do que isso. Fui vítima de racismo e xenofobia em uma só declaração, mas nada disso começou ontem”, afirmou Vinícius Júnior em vídeo.

Outro episódio polêmico que envolveu o brasileiro nesta semana envolve o capitão do Atlético de Madrid, Koke, que avisou o atacante que não gostaria que ele comemorasse um possível gol no clássico com danças, afirmando que haveria confusão.